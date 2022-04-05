Зеленский появился в Буче в кроссовках за 50 долларов: пуховик Путина стоит в 300 раз дороже

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в освобожденную от российских оккупантов Бучу предстал перед горожанами и журналистами в кроссовках Saucony JAZZ 81, цена которых сейчас составляет $50. Для сравнения, диктатор-президент РФ Владимир Путин перед своими гражданами, не редко сражающимися за продукты питания, во время войны покрасовался в пуховике за 1 миллион 445 тысяч рублей (примерно $15 тысяч).

В образе главы Украины не было ничего лишнего, только тактическая одежда без намека на пафос, который привыкли демонстрировать россияне. С актуальной ценой обуви руководителя независимой страны можно ознакомиться на сайте Estafeta (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Не желая отличаться от бойцов и подчеркивать одеждой свой статус, Владимир Зеленский пообщался с жителями Бучи и мировыми СМИ в военной амуниции и бюджетных камуфляжных кроссовках.

Простая обувь на шнуровке с камуфляжным принтом и 3-сантиметровой резиновой подошвой ничем не отличалась от пар, в которых храбрые украинские воины защищают свои города.

Saucony JAZZ, которые для себя выбрал Владимир Зеленский, имеют замшевый верх с дышащей тканью по бокам, черными вставками, лаконичным логотипом и названием бренда.

Несмотря на то, что в военное время главам государств следует вести себя сдержанно и быть "на одной волне" с народом, диктатор из РФ демонстрирует полное безразличие к делам своих граждан, смеясь в лицо их проблемам в новеньком пуховике за $15 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока россияне дерутся за сахар, молоко и соки, их президент в "Лужниках" красуется в элитных брендах, которые, кстати, закрыли свои магазины в РФ.

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