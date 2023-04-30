Создают иллюзию фигуры 'песочные часы': 5 платьев, которые подходят женщинам с любыми параметрами

Сейчас трудно представить женский гардероб без платья. Даже у любительниц спортивного и casual-стиля хоть одно, но точно есть. Это может быть праздничный наряд или простая модель на жару.

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Некоторые из женщин крайне редко носят платья, потому что выбрали модели, которые визуально добавляют килограммы и утяжеляют силуэт. Есть фасоны, которые подходят всем: корректируют фигуру и придают образу легкость. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Платье на запах

Эта модель визуально убирает несколько килограммов и 2-3 сантиметра в талии. Если выбрать платье на запах правильного кроя, можно грамотно расставить акценты: подчеркнуть бедра и декольте. Дополните его маленькой сумкой и мюли или минималистическими босоножками.

2. Платье-рубашка

Это идеальное решение для жарких дней. Если планируете надеть его в офис или на прогулки, то комбинируйте с лоферами или балетками, а если на свидание – с босоножками на невысоких каблуках, туфлями-лодочками или мюли. Чтобы вытянуть силуэт, выберите наряд длины миди или мидакси.

3. Платье с подчеркнутой талией

Такое платье в длине мини, миди или макси создает эффект "песочных часов". Главное в нем – акцент на талии с помощью резинки или ремня. Дополнить этот фасон можно лаконичной обувью: босоножками, мюлями, сандалиями или вьетнамками.

4. Платье с V-образным вырезом

Этот покрой визуально делает женщин выше. Причем любого фасона: классическое миди, платье-пиджак или рубашка. V-вырез вытягивает шею, делает лицо худее и убирает объем в зоне плеч и груди.

5. Платье А-силуэта

Это модели, облегающие сверху и плавно расширяющиеся вниз. Они способны визуально улучшить разные типы фигур: уравновесить плечи "перевернутого треугольника", скрыть широкие бедра "груши" и животик "яблока". Подойдут на каждый день и для праздников.

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