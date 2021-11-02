Тренды из прошлого, которые вернулись в моду благодаря TikTok. Фото

Сегодня тренды задают не только недели мод и известные бренды, но и блоггеры в популярных социальных сетях. Благодаря платформе TikTok на улицах городов начали появляться атрибуты из 90-х и 00-х годов, такие как разноцветная одежда и платок на голове.

OBOZREVATEL собрал самые яркие тренды прошлого, которые снова набирают популярность благодаря соцсетям. На арену вышла не только одежда, но и макияж (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одежда в стиле тай-дай, что в дословном переводе означает завяжи-покрась, была придумана на Западе в 70-х годах, но в странах СНГ стала известна не сразу. Во времена, когда часто покупать новую одежду было дорого, а старая выцветала, модницы красили поношенные вещи в яркие цвета.

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Для этого нужно было завязать ткань в узел, залить краской или перекисью и подождать пока жидкости впитаются. Недавно этот тренд все чаще начал появляться в социальных сетях, где блоггеры и обычные пользователи делились своими уникальными вещами, окрашенными в стиле тай-дай.

Еще одним знаковым атрибутом женщин в 90-х годах, который "воскресили" благодаря тренду в социальной сети, стал платок на голове и темные очки. Суть всех видео заключалась в том, чтобы утрировано показать образ типичной жительницы Советского Союза.

Блогеры завязывают платок на голове, обернув его вокруг шеи. Некоторые из них одевают очки или снимают без аксессуаров, но почти все пьют спиртное из маленькой рюмки. Такой стиль насколько полюбился молодой аудитории, что стал неотъемлемой частью их осеннего гардероба.

Сферу визажа также не обошел TikTok. Блогеры предлагают своим подписчикам посмотреть на их перевоплощение в "жену бандита". Главными отличиями такой женщины стала кожаная куртка, золотые украшения и волосы, зачесанные назад.

Однако, тщательнее всего видеомейкеры подбирают макияж, который делали для себя избранницы криминальных авторитетов в 90-х. Девушки сверху и снизу подводят глаза темным карандашом, рисуют себе слишком темные и тонкие брови и обязательно подчеркивают контур губ.

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