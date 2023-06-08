Сплошная безвкусица! Три 'модных' вещи из нулевых, которые давно пора выбросить и забыть. Фото

Порой бывает, что модные тренды так западают в душу, что от них не хочется отказываться годами, а то и десятилетиями. Некоторые тенденции из далеких 00-х до сих пор можно увидеть в гардеробах многих красавиц, ожидающих, что цикличная мода даст им второе дыхание.

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Однако эти вещи уже не станут актуальными. От них нужно навсегда отказаться, ведь устаревшая одежда выдает безвкусицу. OBOZREVATEL расскажет о трех таких антитрендах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бриджи

Ностальгия может сыграть плохую шутку, если руководствоваться ею при создании образа. Так, бриджи, достигающие колен, уже многие сезоны выглядят устарело. Просто невозможно подобрать к ним такой верх и обувь, которые спасли бы ситуацию. Бриджи не только визуально делят силуэт, укорачивая ноги, но еще и добавляют лишние килограммы дамам с формами, акцентируя внимание на бедрах.

Контрастные наклейки

Мы все помним пик моды на футболки с мультяшными зверьками, флагами, большими логотипами и другими наклейками. Яркие картинки и пестрые узоры в 2023 году выглядят бестолково. Им на смену пришли абстрактные дизайны, животные принты и просто яркие однотонные вещи.

Неуместная многослойность

Многослойность в образе не вышла из моды, однако сильно видоизменилась. К примеру, модный в 2000-х прием с двумя яркими майками, вызовет насмешки. Стремясь создать стильную многослойность, следует помнить, что силуэт не должен остаться бесформенным.

Ранее OBOZREVATEL писал о 6 сочетаниях в образе, которые безнадежно устарели. Некоторые дамы без креатива подходят к созданию лука, что не позволяет им проявить индивидуальность.

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