Не делайте так! Шесть летних сочетаний в одежде, которые смотрятся нелепо. Фото

Летний образ модницы – это не просто отсутствие устаревших вещей в наряде или уместное сочетание цветов, но еще и умение интересно и эффектно стилизовать одежду. Некоторые дамы без креатива подходят к созданию лука, что не позволяет им проявить индивидуальность.

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А очень часто наряд выглядит скучно и банально. OBOZREVATEL решил рассказать о шести неактуальных сочетаниях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсовые шорты с майкой

Универсальный и удобный образ с майкой на выпуск и короткими шортами из денима в 2023 году выглядит слишком просто. Если верх заменить кроп-топом, ситуация значительно улучшится.

Пышная юбка и мешковатый верх

Романтичный наряд с пышной юбкой – фаворит многих женщин, стремящихся создать женственный образ. Следует заметить, что к массивному низу лучше подобрать структурированный и облегающий верх, чтобы не исказить фигуру.

Джинсы скинни и приталенная футболка

Пик популярности подобного образа пришелся на 2010-е годы, когда в моде были яркие дизайны, большие принты и исключительно облегающие джинсы. Несмотря на то, что такие фасоны можно стилизовать отдельно, вместе они выглядят устарело.

Длинное платье и высокие каблуки

Сочетание высоких каблуков с обычным летним платьем можно смело назвать непрактичным и антитрендовым. Поскольку в моде в 2023 году комфорт и лаконичность, такая комбинация стала совсем нелепой.

Короткая юбка и жакет

Еще недавно модницы были в восторге от минималистических костюмов, которые состояли из укороченного жакета и мини-юбки. В 2023 году такая комбинация будет выглядеть вульгарно.

Соломенная сумка и шляпа

Летние аксессуары из соломы часто совмещают друг с другом, пытаясь выделиться из толпы в мегаполисе. Однако соломенная шляпа и сумка уместнее выглядят на пляже или у водоема, тогда как в городе они будут смотрется некстати.

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