Шейк и Хадид надели необычные джинсы-стринги и запустили новый тренд. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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Хадид надела необычные джинсы-стринги на показе Mugler

Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк во время показа весенне-летней коллекции французского модного дома Mugler прошлись по подиуму в необычных джинсах-стрингах. Речь идет о брюках с эффектом оптической иллюзии, со вставками из лайкры в стратегически важных местах.

Об этом сообщает издание Daily Star. По словам инсайдеров, звезды продемонстрировали две версии рискованного дизайна. Так, Хадид запечатлели в светло-голубом дениме. Образ знаменитости был дополнен корсетом из прозрачной ткани, а грудь модели прикрывала черная полоса в стиле знака цензуры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Белла Хадид примеряла джинсы-стринги
Белла Хадид прошлась по подиуму в джинсах-стрингах

Помимо этого, упомянутый выше стильный прием использовался в наряде Ирины Шейк. На ней были белые джинсы с темными вставками и куртка-рубашка из того же материала.

Ирина Шейк позирует в джинсах-стрингах на показе Mugler
Ирина Шейк прошлась по подиуму в джинсах-стрингах

Знаменитости, которые не устояли перед соблазнительными образами и уже успели их повторить – Хейли Болдуин, Дженнифер Лопес, Бейонсе и Оливия Калпо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее дизайнер Андре Тан назвал главные хиты весны 2021. Среди них – вырезы на одежде, сетка, массивные воротники и многое другое.

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МодаБелла ХадидИрина Шейк