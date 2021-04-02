Шейк та Хадід одягнули незвичайні джинси-стринги й запустили новий тренд. Фото

Супермоделі Белла Хадід і Ірина Шейк під час показу весняно-літньої колекції французького модного будинку Mugler пройшлися подіумом в незвичайних джинсах-стрінгах. Йдеться про штани з ефектом оптичної ілюзії, зі вставками з лайкри в стратегічно важливих місцях.

Про це повідомляє видання Daily Star. За словами інсайдерів, зірки продемонстрували дві версії ризикованого дизайну. Так, Хадід сфотографували у світло-блакитному денімі. Образ знаменитості був доповнений корсетом з прозорої тканини, а груди моделі прикривала чорна смуга в стилі знака цензури (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім цього, згаданий вище стильний прийом використовувався у вбранні Ірини Шейк. На ній були білі джинси з темними вставками й куртка-сорочка з того ж матеріалу.

Знаменитості, які не встояли перед спокусливим образами і вже встигли їх повторити – Хейлі Болдуін, Дженніфер Лопес, Бейонсе і Олівія Калп.

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