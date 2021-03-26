Самые модные платья весны 2021: опубликованы фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что этой весной актуальными будут платья с цветочным принтом, с необычными бретелями или минималистичные. Но это лишь часть стильных вариантов.

Об этом модный эксперт написала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она добавила, что на пике популярности простота с интересными дополнениями: тонкие завязки, бретели, легкое практически невесомое кружево.

Минималистичные – базовые вещи, которые подойдут как для прогулки в парке, так и для более официального мероприятия.

Платья с необычными бретелями делают силуэт женственным и немного воздушным. Такой наряд подчеркнет фигуру и скроет недостатки.

Образ с неожиданными вырезами смотрится эффектно и добавляет загадочности.

Наряд с цветочным принтом – это легкость, непосредственность и всегда привлекательный образ.

Платья в виде сеток нельзя назвать универсальным вариантом, зато для особых случаев такая одежда точно пригодится и поможет выглядеть неотразимо.

Наряд с рюшами и оборками смотрится красиво и добавляет образу немного строгости.

Платья мини можно комбинировать с огромным количеством обуви: начиная со стильных кроссовок и заканчивая классическими лодочками.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы три самых модных головных убора этой весны. Модный эксперт София Коэльо рассказала, что в этом году на пике популярности среди головных уборов будет панама, бейсболка и косынка. Пришло время узнать о новых трендах немного больше.