Самые модные джинсы этого лета: как они выглядят и с чем носить. Фото

Опытные стилисты заявляют, что джинсы скинни давно потеряли актуальность. На смену им пришел свежий тренд – джинсы-баллоны. Они стали абсолютным хитом летнего сезона 2021, и хорошо смотрятся и в белом, и в голубом цветах.

Издание Elle пишет, что джинсы скинни можно переделать в актуальные шорты из денима, обрезав их до колена. А вот джинсы-баллоны стоит добавить в гардероб хотя бы по той причине, что они легко "умеют дружить" с другими вещами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Широкие джинсы можно смело комбинировать с блузами с рукавами-буфами, лаконичными спортивными кроп-топами, белыми рубашками, а также с мюлями и белыми кедами.

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Кроме того, джинсы-баллоны пригодятся не только для долгих летних прогулок, но и для более официальных мероприятий. К примеру, их можно также сочетать с удлиненными пиджаками, лодочками и босоножками на тонком каблуке.

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