Самые модные джинсы этого лета: как они выглядят и с чем носить. Фото
Опытные стилисты заявляют, что джинсы скинни давно потеряли актуальность. На смену им пришел свежий тренд – джинсы-баллоны. Они стали абсолютным хитом летнего сезона 2021, и хорошо смотрятся и в белом, и в голубом цветах.
Издание Elle пишет, что джинсы скинни можно переделать в актуальные шорты из денима, обрезав их до колена. А вот джинсы-баллоны стоит добавить в гардероб хотя бы по той причине, что они легко "умеют дружить" с другими вещами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Широкие джинсы можно смело комбинировать с блузами с рукавами-буфами, лаконичными спортивными кроп-топами, белыми рубашками, а также с мюлями и белыми кедами.
Кроме того, джинсы-баллоны пригодятся не только для долгих летних прогулок, но и для более официальных мероприятий. К примеру, их можно также сочетать с удлиненными пиджаками, лодочками и босоножками на тонком каблуке.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
темно-синие джинсы стали трендом этого сезона. Дизайнер Эрдем Моралиоглу объединился с Universal Standard и создал капсульную коллекцию. В нее вошли джинсовые комбинезоны из плотного темного денима, прямые джинсы и юбки с необработанным краем.
Также широкие джинсы снова в моде. Особое внимание следует обратить на модели с высокой посадкой нестандартной длины. Такие брюки подходят девушкам с любым типом фигуры и не сковывают движения во время ходьбы. Chloe, Christian Dior и многие другие дизайнеры показали в коллекциях объемные джинсы темно-синего цвета.