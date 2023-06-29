С ними не страшны жаркие дни: 5 моделей топов на лето, которые 'оживят' ваши образы

Топы – одни из самых вариативных вещей в летнем гардеробе. Их можно комбинировать как с юбками, так и с шортами или брюками. Они удачно вписываются в спортивный, рок, smart casual и классический стиль. А еще – в этих текстильных изделиях комфортно даже при +30 чи +40 на термометре.

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Какие модели топов актуальны летом 2023? Рассказываем в материале OBOZREVATEL.

1. Вязаные

Эти модели являются частью тренда mermaidcore, куда входят кроше, рыбацкая сетка, жемчуг и цвет морской волны. Для городского аутфита вязаные топы можно стилизовать шортами-бермудами и кедами или кожаными сабо на плоской подошве.

2. Топы-корсеты

Такой вариант наиболее уместен для вечерних романтических образов. Корсеты можно носить с прямыми брюками, клешем или мини-юбками. Также вам понравится сочетание топов с классическими костюмами.

3. Со спущенными плечами

Это изделие может быть как с короткими, так и с длинными рукавами. Его смело комбинируйте с чем угодно: джинсами, брюками, шортами, юбками-плиссе или макси. Советуем отказаться от украшений в зоне декольте. Ведь топ со спущенными плечами будет самодостаточным.

4. С тонкими бретелями

Эти топы были в тренде в 90-е. Их сделала популярными Кэрри Брэдшоу из культового сериала "Секс в большом городе". Надевать подобные вещи нужно без бюстгальтера. Но если вам так дискомфортно, набросьте поверх топа кардиган в технике кроше.

5. С завязками на шее

Эти модели топов придадут вашему луку загадочности и элегантности. Они удачно подчеркивают ключицы и талию. Стилизуйте их юбкой из легкой ткани или брюками прямого кроя, туфлями-мюлями или слингбэками.

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