С какой обувью носить укороченные джинсы: стилист назвала 7 вариантов. Фото

Стилист и блогер Татьяна Белявина рассказала модницам, с какой обувью можно носить укороченные джинсы, чтобы выглядеть модно. По ее словам, обувь – это стильная точка в любом образе, однако есть те, кто не придает важности этому элементу гардероба.

По мнению стилиста, укороченные джинсы можно носить с ботильонами, толстой подошвой, лоферами и другой обувью. Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Укороченные джинсы с ботильонами

Стилист уверяет, что каблук всегда добавляет женственную нотку даже в очень повседневный комплект.

"Главное помнить! Что не стоит натягивать джинсы сильно. Штанина может быть слегка выше обуви или заходить на пару сантиметров на нее", – отметила Белявина.

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Укороченные джинсы с ботинками

Высокие ботинки на шнуровке уже давно заполонили женские гардеробы.

"Не спешите морщиться, образ может быть очень нежным и женственным. А может и грубоватым. Зависит от ваших предпочтений", – подчеркнула эксперт.

Укороченные джинсы с челси

Классика, которую носят во всем мире. Джинсы сочетают с разными формами и цветами ботинок челси.

Укороченные джинсы с обувью на толстой подошве

Белявина написала, что тут могут быть разные варианты обуви – криперсы, оксфорды на толстой подошве или кроссовки.

"Хороший вариант сбалансировать массивный верх в холодную погоду, когда сверху, к примеру, теплая куртка", – добавила она.

Укороченные джинсы с кроссовками

Еще один классический вариант, поскольку джинсы и кроссовки – неразлучная пара

Укороченные джинсы с лоферами

Более летний вариант, поскольку в холодную погоду так одеваться нельзя, ведь есть риск заболеть.

Укороченные джинсы с туфлями

С лодочками или балетками – все, по мнению стилистки, подойдет и сделает образ интересным.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, модные эксперты определили семь главных трендов обуви в этом сезоне. Среди них, на завязках, каблук "kitten", грубые ботинки для хайкинга и другое.