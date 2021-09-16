Как модно и ярко сочетать цвета в осенних образах: советы стилиста

Стилист и блогер Зоя Панина не считает, что осенью нужно одевать темные и мрачные вещи. Чтобы это доказать, она создала подборку стильных сочетаний для осеннего гардероба.

Примерами девушка поделилась на своей странице в Instagram. Для себя она выделила оранжевый, коричневый, зеленый и молочный цвета.

Одним из самых актуальных сочетаний Зоя считает микс голубого и коричневого. Он остается практичным, а значит, можно будет не бояться капризов погоды.

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Если нравятся яркие оттенки синего, то можно смело сочетать их с изумрудным. Выглядит ярко и стильно.

Для сухой погоды можно подобрать что-то светлое. Стилист советует обратить внимание на спокойный серый и бледно-розовый.

Еще один вариант для серого – насыщенный вишневый. Это отличные цвета для того, чтобы выделиться среди осенней мрачности.

Цвета осени – оранжевый и коричневый. Вместе они создают модные, сочные образы.

Для тех, кто любит добавлять в лук больше двух оттенков – стоит добавить желтый, белый, серый и черный. Благодаря балансу цветовобраз не будет казаться перегруженным.

Любительницам классического черного стилист советует добавить к образу любую зеленую вещь. Это будет выглядеть дорого и элегантно.

Бежевый в сочетании с голубым не оставит без восхищенных взглядов. Это может быть костюм или одна деталь – любой вариант будет смотреться выигрышно.

Также OBOZREVATEL писал, что осенью 2021 испортить образ могут нарушение правил многослойности, черные колготки и заправленные вещи.