Жокейские сапоги, ботфорты и ботинки-"подушки": стилист назвала главные обувные тренды 2020-2021
Стилист и блогерша Зоя Панина рассказала, какие главные обувные тренды в сезоне 2021-2022. Среди них варианты на все случаи жизни: лоферы, жокейские сапоги, ботфорты и челси.
По словам эксперта, если в гардеробе у модниц каким-то образом сохранился тренд прошлого века, то от него срочно стоит избавиться, а для тех, кто обходит тренды стороной всегда есть вечная классика. Соответствующий пост Панина опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).
"Неудачная, неактуальная или поношенная пара обуви даже самый модный лук превратит в повод для дизлайка", – написала стилист.
Лоферы на каблуке – не дадут утонуть в холодных лужах.
Лоферы, топсайдеры и оксфорды – классика осеннего сезона.
Жокейские сапоги – будут всегда актуальными.
Квадратный и острый мыс.
Комбинация цвета или ткани.
Ботфорды на платформе или на плоском ходу.
Moon/Pillow boots.
Обувь с цепями, резиновой подошвой или эластичными вставками.
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