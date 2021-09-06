Жокейские сапоги, ботфорты и ботинки-"подушки": стилист назвала главные обувные тренды 2020-2021

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Мода
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Жокейские сапоги, ботфорты и ботинки-'подушки': стилист назвала главные обувные тренды 2020-2021

Стилист и блогерша Зоя Панина рассказала, какие главные обувные тренды в сезоне 2021-2022. Среди них варианты на все случаи жизни: лоферы, жокейские сапоги, ботфорты и челси.

По словам эксперта, если в гардеробе у модниц каким-то образом сохранился тренд прошлого века, то от него срочно стоит избавиться, а для тех, кто обходит тренды стороной всегда есть вечная классика. Соответствующий пост Панина опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

"Неудачная, неактуальная или поношенная пара обуви даже самый модный лук превратит в повод для дизлайка", – написала стилист.

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Лоферы на каблуке – не дадут утонуть в холодных лужах.

Лоферы на высокой подошве.

Лоферы, топсайдеры и оксфорды – классика осеннего сезона.

Лоферы на толстой подошве.

Жокейские сапоги – будут всегда актуальными.

Ботфорты и рыбацкие сапоги.

Квадратный и острый мыс.

Обувь на каблуке в острым и квадратным носком.

Комбинация цвета или ткани.

Ботинки с кожаными вставками.

Ботфорды на платформе или на плоском ходу.

Высокие сапоги.

Moon/Pillow boots.

Теплые сапоги.

Обувь с цепями, резиновой подошвой или эластичными вставками.

Обувь с аксессуарами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие осенние вещи необходимо обязательно выбросить из своего гардероба.

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