Жокейские сапоги, ботфорты и ботинки-'подушки': стилист назвала главные обувные тренды 2020-2021

Стилист и блогерша Зоя Панина рассказала, какие главные обувные тренды в сезоне 2021-2022. Среди них варианты на все случаи жизни: лоферы, жокейские сапоги, ботфорты и челси.

По словам эксперта, если в гардеробе у модниц каким-то образом сохранился тренд прошлого века, то от него срочно стоит избавиться, а для тех, кто обходит тренды стороной всегда есть вечная классика. Соответствующий пост Панина опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

"Неудачная, неактуальная или поношенная пара обуви даже самый модный лук превратит в повод для дизлайка", – написала стилист.

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Лоферы на каблуке – не дадут утонуть в холодных лужах.

Лоферы, топсайдеры и оксфорды – классика осеннего сезона.

Жокейские сапоги – будут всегда актуальными.

Квадратный и острый мыс.

Комбинация цвета или ткани.

Ботфорды на платформе или на плоском ходу.

Moon/Pillow boots.

Обувь с цепями, резиновой подошвой или эластичными вставками.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие осенние вещи необходимо обязательно выбросить из своего гардероба.