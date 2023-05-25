С чем нельзя носить кеды, чтобы не выглядеть глупо: пять провальных сочетаний. Фото

К сожалению, кеды – не такая универсальная обувь, как скажем, кроссовки, которые можно сочетать даже с нежными платьями. Существует несколько вещей, с которыми их точно нельзя миксовать. Комфорт всегда был в приоритете, но ваш образ должен приносить эстетическое удовольствие.

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OBOZREVATEL поделится схемами, которые не стоит повторять с кедами. Мы предложим достойную замену для гармоничного аутфита (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Кеды + юбки и платья с пышным подолом

В отличие от кроссовок, кеды не стоит надевать под летящие и романтические платья, а так же пышные юбки, как из сказки про Золушку. А вот вариант на запах и платья-рубашки отлично будут смотреться с данным типом обуви.

2. Кеды + чересчур длинные брюки

Сегодня удлиненные брюки и джинсы на пике популярности, но не стоит их надевать в сочетании с короткими кедами. Велика вероятность, что обувь "потеряется", а брючины будут ерзать по земле и собирать всю грязь. С такими моделями надевайте массивные кроссовки.

3. Кеды + классические костюмы

Максимально нелепо выглядят низкие кеды с классическими костюмами. Хуже сочетания не придумать. Носите под такой наряд кожаную обувь: туфли на небольшом устойчивом каблуке или лоферы. Или же подбирайте модель костюма, который будет напоминать стиль кэжуал.

4. Кеды с принтом + наряд с принтом

Огромное разнообразия принтов и узоров в одном образе испортит впечатление о вас. Ведь кажется очевидным, что платье в горох не стоит надевать с кедами в животный принт. Пользуйтесь таким правилом: чем ярче принт одежды, тем сдержанней должна быть обувь!

5. Кеды + шелковые блузы

Еще одна несочетаемая комбинация. Женственная блуза и хулиганская обувь – превратит вас в посмешище. Если вам хочется наслаждаться комфортом, отдайте предпочтение лоферам или туфлям с совсем небольшим подъемом.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие модели летней обуви утратили свою актуальность. К слову, в список антитрендов вошли кеды на тонкой подошве. Такие модели быстро изнашиваются и не защищают ногу от повреждений.

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