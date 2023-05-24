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Давно вышли из моды! Пять моделей летней обуви, которые смотрятся нелепо: их пора выбросить. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
240
Давно вышли из моды! Пять моделей летней обуви, которые смотрятся нелепо: их пора выбросить. Фото

Выбрать обувь летом не так легко, как может показаться на первый взгляд. Стильная и удобная пара должна быть комфортной, не казаться пестрой и не парить ноги.

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Впрочем, не все легкие модели летней обуви остаются актуальными. Некоторые из них пора выбросить, чтобы образ не выглядел нелепо (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кеды на тоненькой подошве

Какими бы удобными ни казались кеды с тоненькой подошвой, следует четко осознавать, что во время ходьбы каждый камешек или неровность земли будет давить на стопу. К тому же такие модели быстро изнашиваются и выглядят устаревшими.

Давно вышли из моды! Пять моделей летней обуви, которые смотрятся нелепо: их пора выбросить. Фото

Босоножки на танкетке

Босоножки будут ультрамодными в этом сезоне, но стоит обратить внимание на стойкие каблуки или невысокую платформу. Модели на танкетке выглядят дешево и портят даже очень стильный образ.

Давно вышли из моды! Пять моделей летней обуви, которые смотрятся нелепо: их пора выбросить. Фото

Туфли с круглым носком и на высоком тонком каблуке

Эта модель считается не только антитрендовой, но и достаточно вульгарной. Шпильки – совсем непрактичная обувь для летних прогулок, поэтому лучше подыскать более комфортные варианты.

Давно вышли из моды! Пять моделей летней обуви, которые смотрятся нелепо: их пора выбросить. Фото

Мокасины

Обувь на плоском ходу будет актуальна этим летом, но если кроссовки и кеды можно легко стилизовать в образе, то мокасины – неудачная пара. Эта закрытая летняя обувь давно вышла из моды.

Давно вышли из моды! Пять моделей летней обуви, которые смотрятся нелепо: их пора выбросить. Фото

Грубые кроссовки

В спортивной обуви также есть свои тенденции и антитренды. Абсолютной безвкусицей в 2023 году будут массивные, грубые кроссовки с разноцветными элементами, декором, высокой подошвой и т.д.

Давно вышли из моды! Пять моделей летней обуви, которые смотрятся нелепо: их пора выбросить. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о модных вариантах шляп на лето. В 2023 году нужно ориентироваться на практичные варианты без лишнего декора.

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