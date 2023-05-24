Давно вышли из моды! Пять моделей летней обуви, которые смотрятся нелепо: их пора выбросить. Фото

Выбрать обувь летом не так легко, как может показаться на первый взгляд. Стильная и удобная пара должна быть комфортной, не казаться пестрой и не парить ноги.

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Впрочем, не все легкие модели летней обуви остаются актуальными. Некоторые из них пора выбросить, чтобы образ не выглядел нелепо (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кеды на тоненькой подошве

Какими бы удобными ни казались кеды с тоненькой подошвой, следует четко осознавать, что во время ходьбы каждый камешек или неровность земли будет давить на стопу. К тому же такие модели быстро изнашиваются и выглядят устаревшими.

Босоножки на танкетке

Босоножки будут ультрамодными в этом сезоне, но стоит обратить внимание на стойкие каблуки или невысокую платформу. Модели на танкетке выглядят дешево и портят даже очень стильный образ.

Туфли с круглым носком и на высоком тонком каблуке

Эта модель считается не только антитрендовой, но и достаточно вульгарной. Шпильки – совсем непрактичная обувь для летних прогулок, поэтому лучше подыскать более комфортные варианты.

Мокасины

Обувь на плоском ходу будет актуальна этим летом, но если кроссовки и кеды можно легко стилизовать в образе, то мокасины – неудачная пара. Эта закрытая летняя обувь давно вышла из моды.

Грубые кроссовки

В спортивной обуви также есть свои тенденции и антитренды. Абсолютной безвкусицей в 2023 году будут массивные, грубые кроссовки с разноцветными элементами, декором, высокой подошвой и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал о модных вариантах шляп на лето. В 2023 году нужно ориентироваться на практичные варианты без лишнего декора.

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