В моду вернулись брюки из 80-х: самые стильные модели. Фото

Практически у каждой из нас в шкафу найдется пара любимых джинсов, которые будут актуальны в любой ситуации. Но не всегда с ними можно создать модный образ, и вряд ли в них получится повторить лук известного fashion-инфлюенсера.

Так, на пике популярности в 2021 году остаются брюки с завышенной или средней посадкой, прямые и широкие, а также с разрезами и принтами. OBOZREVATEL решил сделать подборку модных брюк, которые помогут выглядеть стильно в 2021 году.

Кожаные брюки

Эти модели – удел смелых модниц. Поскольку чаще всего такие брюки выполнены из кожзама, они не тянутся. И если набрать пару лишних кило, то есть большая вероятность в них не влезть. Бренды Sportmax, Rag & Bone, Philipp Plein и многие другие дизайнеры приготовили немало новинок к новому сезону: брюки на высоком поясе и кожаные модели прямого кроя, "спортивные штаны" на резинке и много других.

Брюки-бананы

Привет из 80-х – брюки "бананы". Они настолько универсальны, что не сдают своих позиций уже несколько модных сезонов. Так, они подходят даже тем, кому нужно "спрятать" лишний объем в области бедер. Самые модные бананы можно найти в коллекциях Alberta Ferretti, Louis Vuitton, Isabel Marant и Elie Saab.

Брюки с принтами

Модные женские брюки необычайно "полюбили" принты. Такие модели обожают те, кому нравится выделяться и быть в центре внимания. Этой весной и летом на брюках Paco Rabanne, Versace, Christian Dior и других брендов можно будет встретить и сказочные цветы, и загадочную абстракцию, и лаконичную полоску и другие необычные принты.

Широкие брюки

Широкие брюки, они же палаццо в стиле Марлен Дитрих, – самые модные брюки наступающего лета. В дизайнерских коллекциях есть и модели для делового гардероба, и повседневные варианты в стиле casual, и брюки, в которых можно отправиться в театр или ресторан. Примеры – у Zimmermann, Fendi, Dsquared².

Брюки с разрезами

Брюки с разрезами у щиколоток также стали одними из самых модных в этом сезоне. Такой крой отлично моделирует фигуру: прямые линии визуально стройнят ноги, а вертикальный разрез удлиняет силуэт. Отметим, что брюки с разрезами успели полюбить уже многие streetstyle-активистки и знаменитости – от Виктории Бекхэм до Рози Хантингтон-Уайтли.

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