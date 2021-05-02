Главные тренды сезона весна-лето 2021: самая модная обувь и наряды. Фото

Настала пора вздохнуть с облегчением: настал май, а значит, погода уже не будет портить нам настроение низкими температурами и холодным ветром.

Уже можно прятать пальто и сапоги в дальний шкаф и доставать легкую одежду. Однако, что изменилось в моде с последнего года? За какими покупками к новому сезону стоит пойти на шопинг? OBOZREVATEL собрал самые трендовые вещи и обувь из коллекций весна-лето 2021 в одну подборку.

Балетки "мэри-джейн"

Эти балетки – самый трогательный обувной тренд весны-лета 2021, который пришел к нам из детства. Именно такие туфельки носят девочки в детском саду. Сначала они появились в последней круизной коллекции Chanel, а затем и в весенне-летнем лукбуке Simone Rocha, де составили компанию пышным "кукольным" платьям с вышивками и аппликациями. Попробуйте сочетать "мэри-джейн" с гранжевыми луками: кожаной курткой, дерзким мини и рваными джинсами.

Свои балетки "мэри-джейн" также представили такие бренды как, Le Monde Beryl, Burberry, moma, Miu Miu и другие.

Невысокий каблук

Такие туфли на невысоком трехсантиметровом каблучке создадут романтичный образ и добавят женственности, независимо будете ли вы в широких джинсах, или в платье. Самыми модными вариантами сезона считаются модели на невысоком квадратном каблуке и с ремешками. Именно такие туфли можно увидеть на показах Valentino, Sportmax и Francesca Liberatore в этом сезоне.

Розовые босоножки

Розовый цвет снова стал одним из самых трендовых оттенков сезона. Выбирайте любой понравившийся вам оттенок розового – и вы будете в тренде, поскольку на сегодня спрос на оттенок задают покупатели, а не дизайнеры. Такие босоножки представлены в коллекциях Valentino, Laura Biagiotti и многих других.

Высокая платформа

Экстремально высокая платформа также не осталась без внимания брендов. Платформа – выбор для смелых и стильных женщин, которые хотят сделать акцент на обуви. Versace, Mario Dice, Tod's и Erdem представляли на показах босоножки с высокой платформой и ярким разноцветным принтом. Тажке есть высокая вероятность, что массивная подошва успешно перекочует в зимние коллекции, ведь платформа идеальна и в снег, и в зной.

Сандалии

Практичные сандалии уже давно не считаются исключительно пляжной обувью. Alberta Ferreti, Dior, Boss и Birkenstock представили большое разнообразие сандалий с веревками, металлическими элементами и яркими цветами. Сейчас такую обувь можно (и нужно сочетать) не только с воздушными сарафанами, но и с брюками и даже городскими уличными образами.

Пышные юбки в стиле New Look

Чтобы быть самой женственной в городе, достаточно приобрести себе юбку в стиле New Look. Пышная, с округлыми бедрами, длины миди – совсем как в той самой легендарной коллекции Кристиана Диора. Дизайнеры рекомендуют носить ее не с жакетами, а с рубашками оверсайз, грубыми ботинками и даже спортивными вещами.

Такие юбки представили в своих коллекциях бренды Laroom, Marni, Max Mara, Prada и другие.

Кукольные платья

В этом сезоне как никогда будут актуальны платья с кружевом, рюшами, оборками и бантами. В таком наряде ни одна модница не останется незамеченной. Самые красивые платья для вдохновения ищите у Simone Rocha, Alexander McQueen и Miu Miu.

Мини-юбки

В этом сезоне в моду полноправно вернулись все тренды нулевых – и, конечно же, не остались в стороне соблазнительные юбки. Уже в мае переставайте бояться демонстрировать ноги – мода на скромность ушла давно в прошлое. Соблазнительные мини представили дизайнеры в коллекциях Miu Miu, Versace, Chloé, Etro, Louis Vuitton имногих других. Какую обувь носить с такими юбками – смотрите выше.

Спортивные костюмы и леггинсы

К радости всех женщин, которые ненавидят платья и каблуки – весной-летом 2021 года модные дома разрешили носить спортивную одежду не только дома и на тренировках. Теперь уютные худи можно не снимать и даже миксовать их с более классическими, элегантными вещами. Так, спортивный костюм можно дополнить пальто или маскулинным жакетом, а бейсболку и леггинсы – бежевым тренчем. Miu Miu даже предлагают примерить ветровку и треники с босоножками на каблуках – но это уже для самых смелых.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, еще одним обувным трендом весенне-летнего сезона 2021, кроме "рыбацких" сандалий, оказалась не менее практичная и удобная модель –сандалии с тонкими ремешками и закрытым большим пальцем. Самый главный плюс этой пары в ее универсальности.

Также OBOZREVATEL писал о самых модных украшениях сезона весна-лето 2021. Кроме того, в этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин.Микротренд пришел к нам из лета 2020 года.