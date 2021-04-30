Самыми модными украшениями 2021 стали цепи и крупные серьги

В 2021 году в моду вернулись выразительные аксессуары. Среди популярных – цепи каскадами, крупные серьги и многослойные браслеты.

Такими подробностями поделилась эксперт ювелирного бренда il Cammeo Ирина Омельченко, пишет BURO. Эти украшения сделают любой образ стильным и нескучным (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Крупные цепи можно не бояться носить по несколько штук на шее и запястье. Размер идет всем. Он подчеркивает хрупкость ключиц и рук, а также помогает подчеркнуть характер и умение выделяться. В моде снова массивные цепи, такие как делает Pomellato Iconica.

Сегодня в фокусе длинные серьги и серьги-кольца. К слову, множество из них сделаны из титана – одного из самых удивительных материалов в современном ювелирном мире. Это прекрасный технологичный материал, благодаря которому крупные и украшенные драгоценными камнями изделия выходят легкими и удобными в носке.

По словам эксперта, в 2021 году в моду вошли браслеты из желтого и розового золота. Сочетать их стоит в многослойном варианте с одеждой ярких оттенков, как это делают итальянки, круглый год, не дожидаясь лета.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у 2021 году в моде появился новый микротренд. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.