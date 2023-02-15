Пора забыть: пять моделей обуви, которые окончательно вышли из моды и стали антитрендом. Фото
Иногда бывает, что о выборе обуви красавицы беспокоятся гораздо меньше, чем об одежде, из-за чего стильный образ может быть испорчен. Чтобы избежать ошибки, нужно время от времени интересоваться новыми трендами и прятать в конец обувного шкафа старые модели, ставшие антитрендами.
Минимум 5 вариантов, которые были на пике популярности, уже выглядят устаревшими. OBOZREVATEL решил рассказать о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).
Квадратный мыс
Недавно в топе продаж были босоножки с открытыми пальцами и квадратным мысом. Впоследствии их сменили туфли и сапоги такой же формы, но изменчивые тенденции в 2023 году вывели на пьедестал привычную обувь с круглым или острым носом.
Сетка
Время от времени в моду врываются легкие модели с сетчатыми вставками, однако их популярность проходит так же мгновенно, как появляется.
Кеды на платформе
Давно забытый тренд в стиле спортфешн уже давно смотрится неактуально, хоть и был хитом несколько лет назад. Кеды на платформе лучше заменить классическими моделями с невысокой подошвой.
Массивные кроссовки
Еще один элемент спортивного гардероба, о котором следует забыть – массивные кроссовки с большим количеством деталей и грубой подошвой. Их лучше заменить более спокойными и сдержанными вариантами.
Обувь из пластика
Вспыхнувшая в прошлом году скоротечная тенденция уже успела стать антитрендом. Прозрачные пластиковые вставки были не самым удобным решением, хоть и выглядели оригинально.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 моделей платьев в 2023 году могут указать на отсутствие вкуса. В этот список вошли варианты с накладным воротником и баской, а также широкими рукавами. Чтобы ознакомиться с другими фасонами – переходите по ссылке.
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