Давно пора забыть: шесть платьев, которые вышли из моды и стали антитрендами в 2023 году. Фото
Трудно вообразить более женственный элемент гардероба, чем платье. Романтический наряд может помочь создать элегантный образ на работу, вечеринку или простую прогулку, а может выдать безвкусицу своей обладательницы.
Чтобы избежать модного провала, нужно время от времени просматривать новинки, показы и анализировать свой шкаф на предмет антитрендов. OBOZREVATEL решил рассказать, какие платья уже выглядят неактуально (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).
Платье с накладным воротником
Любой наряд, который раньше можно было украсить накладным аксессуаром – белым воротничком – больше не выглядит стильно. Оно испортит фасон и выдаст неосведомленность в модных тенденциях.
Платье с баской
Платье с баской, которое было ультрапопулярным много лет назад, сегодня выглядит устаревшим. От таких массивных деталей в образе лучше отказаться в пользу чего-нибудь попроще.
Платье-свитер
Облегающее платье-свитер – тоже неудачный вариант. Его лучше заменить на более просторные модели.
Кружевное платье
Кружево – очень элегантная и дорогостоящая деталь в образе, поэтому его лучше добавлять меньше и выбирать качественный материал.
Рукава-крылья
Свободные рукава, которые, казалось бы, придают платьям романтичности, в 2023 году будут неактуальными.
Платье-тюльпан
Устаревшего фасона, делающего акцент на бедрах, лучше избегать в новом сезоне. Юбка-тюльпан больше не смотрится стильно.
Ранее OBOZREVATEL писал, какие яркие принты будут в моде весной 2023 года. Подробнее об этом – читайте в материале.
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