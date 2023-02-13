Давно пора забыть: шесть платьев, которые вышли из моды и стали антитрендами в 2023 году. Фото

Трудно вообразить более женственный элемент гардероба, чем платье. Романтический наряд может помочь создать элегантный образ на работу, вечеринку или простую прогулку, а может выдать безвкусицу своей обладательницы.

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Чтобы избежать модного провала, нужно время от времени просматривать новинки, показы и анализировать свой шкаф на предмет антитрендов. OBOZREVATEL решил рассказать, какие платья уже выглядят неактуально (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Платье с накладным воротником

Любой наряд, который раньше можно было украсить накладным аксессуаром – белым воротничком – больше не выглядит стильно. Оно испортит фасон и выдаст неосведомленность в модных тенденциях.

Платье с баской

Платье с баской, которое было ультрапопулярным много лет назад, сегодня выглядит устаревшим. От таких массивных деталей в образе лучше отказаться в пользу чего-нибудь попроще.

Платье-свитер

Облегающее платье-свитер – тоже неудачный вариант. Его лучше заменить на более просторные модели.

Кружевное платье

Кружево – очень элегантная и дорогостоящая деталь в образе, поэтому его лучше добавлять меньше и выбирать качественный материал.

Рукава-крылья

Свободные рукава, которые, казалось бы, придают платьям романтичности, в 2023 году будут неактуальными.

Платье-тюльпан

Устаревшего фасона, делающего акцент на бедрах, лучше избегать в новом сезоне. Юбка-тюльпан больше не смотрится стильно.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие яркие принты будут в моде весной 2023 года. Подробнее об этом – читайте в материале.

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