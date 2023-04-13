Покорят всех! Названы самые модные женские рубашки весны 2023, которые помогут создать идеальный образ. Фото

Долгое время рубашка была частью только мужского гардероба, но это изделие так полюбилось девушкам, что они позаимствовали его, начав носить все чаще. Не стоит думать, что с данной вещью можно создать только строгий образ. Она легко подчеркнет женственность и изящность леди.

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OBOZREVATEL продемонстрирует, какими моделями рубашек стоит пополнить свой шкаф. Они прекрасно освежат образ и добавят элегантности (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Платье-рубашка

В этом сезоне главным атрибутом модного аутфита станет платье-рубашка. Стилисты рекомендуют выбирать изделия из натуральных тканей. Что касается расцветки – модный олимп возглавят пастельные тона и полоска. Такая модель может быть до середины бедра, до колен или даже ниже колен.

Рубашка в стиле сафари

Чтобы добавить непринужденности образу и игривости луку, завяжите вашу любимую рубашку на животе. Для такого варианта подойдет оверсайз-изделие белого, песочного, оливкового, горчичного или пшеничного цветов. Чтобы выглядеть гармонично – сочетайте ее с широкими брюками или джинсовой юбкой длины миди.

Белая рубашка

Нестареющая классика – белоснежная рубашка. Она может стать звездой образа как в деловом стиле, так и в романтическом. Однако есть нюанс, на пике популярности в 2023 году будут белые рубашки с объемными рукавами. Ее можно надевать под джинсы, мини и миди-юбку.

Рубашка в полоску

Полосатые рубашки снова набирают популярность. Самые актуальные цвета – черный или синий в сочетании с белым. Вертикальная полоска выглядит очень стильно и лаконично, кроме того, она стройнит. Носите такую с юбкой-карандаш, брюками или джинсовыми шортами.

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