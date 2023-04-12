Смотрятся нелепо и дешево! Какие джинсы стали антитрендом весной 2023 и чем их заменить. Фото

Ни один гардероб не обойдется без пары джинсов, которые можно легко стилизовать в повседневной жизни. Однако некоторые модели денима, которые еще недавно были на пике популярности, в 2023 году стали антитрендами.

Видео дня

Неудачный вариант может смотреться нелепо в сочетании с модным верхом и "дешевить" образ. OBOZREVATEL решил рассказать, какие джинсы уже неактуальны и чем их можно заменить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсы-лосины

Абсолютный антитренд в мире моды – облегающие лосины, издалека напоминающие джинсы. Лучше заменить устаревшие леггинсы на классические скини, которые не будут подчеркивать рельеф тела. Тем более, скини в этом году снова вернут утраченные позиции.

Джинсы-бананы

Хотя "бананы" и кажутся удачным вариантом в жаркую погоду, они очень портят пропорции фигуры и добавляют лишние килограммы. Свободный крой можно найти в штанах-карго, которые в этом сезоне будут очень популярны.

С подворотами

Тренд 2016 года с подвернутыми снизу джинсами безнадежно себя изжил. Сейчас создается впечатление, что такая модель просто подобрана не по размеру, поэтому образ выглядит неряшливым. Лучше обратить внимание на классические прямые джинсы, которые зрительно будут делать ноги длиннее.

С дырками

"Декор" в виде дыр на коленях или штанинах вышел из моды уже несколько сезонов назад. Брутального вида помогут достичь потертости на дениме, из-под которых не видна кожа.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 кардиганах, ставших абсолютными антитрендами. Такой элемент в образе испортит внешний вид любой модницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!