Платья в стиле бохо стали трендовыми в 2021 году: с чем их носить

В 2021 году на пике популярности будут платья в стиле бохо. Они очень хорошо подойдут женщинам с полной фигурой, так как крой такой одежды помогает неплохо скрывать недостатки. Платья с ярким орнаментом и умело подобранными аксессуарами сделают вас более женственными и стильными.

Многие знаменитости предпочитают стиль бохо. Кроме того, дизайнеры активно изготавливают яркие модели для модниц. Подробней о том, с чем носить платья в стиле бохо – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Носить одежду бохо нужно с элементами индийской, цыганской и азиатской культуры. Например, многоярусные бусы, сережки, браслеты, шарфы станут дополнительным элементом в вашем аутфите. О том, как носить стиль бохо, знают модельеры Zuhair Murad, Emilio Pucci, Gudrun Sjoden, Roberto Cavalli.

Из обуви платья в стиле бохо можно сочетать с босоножками в греческом стиле, обувью на толстом каблуке, а в более прохладное время года – с кожаными ботинками, вязанными и ковбойскими сапогами. Кроме того, такую одежду необходимо носить под слоем рюш, шелковых складок, этнических рисунков и фолк-мотивов.

Напомним, в 2021 году в моду также неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Кроме того, в 2021 году на пике популярности будут широкие джинсы. На сегодняшний день они уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.