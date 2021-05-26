Платье-оверсайз – самая модная модель на лето 2021: опубликованы фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
2 минуты
4,4 т.
Модные платья-оверсайз

Летом 2021 года в тренде будут легкие и стильные платья-оверсайз. Их можно сочетать как с сапогами по колено, так и с массивными кроссовками или же босоножками на каблуке.

Стилисты советуют выбирать платья с трендовыми принтами: в горошек, в полоску, или же однотонные модели. Об этом пишут на сайте Who What Wear (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Платье-оверсайз – тренд 2021 года
Платье-оверсайз – тренд 2021 года
Модное платье в стиле оверсайз
Модное платье в стиле оверсайз

Также в 2021 году пользуются успехом и платья-футболки в стиле оверсайз. COS представили такую модель как в классических нейтральных, так и в ярких цветах.

Платье-оверсайз – тренд 2021 года
Платье-оверсайз – тренд 2021 года
Модное платье в стиле оверсайз

Бренд Zara представил платья-оверсайз в горошек в стиле халатов и ночнушек, а также льняные многоуровневые модели.

Платье-оверсайз – тренд 2021 года
Модное платье в стиле оверсайз
Платье-оверсайз – тренд 2021 года
Платье-оверсайз – тренд 2021 года

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Мода