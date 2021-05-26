Платье-оверсайз – самая модная модель на лето 2021: опубликованы фото
Летом 2021 года в тренде будут легкие и стильные платья-оверсайз. Их можно сочетать как с сапогами по колено, так и с массивными кроссовками или же босоножками на каблуке.
Стилисты советуют выбирать платья с трендовыми принтами: в горошек, в полоску, или же однотонные модели. Об этом пишут на сайте Who What Wear (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Также в 2021 году пользуются успехом и платья-футболки в стиле оверсайз. COS представили такую модель как в классических нейтральных, так и в ярких цветах.
Бренд Zara представил платья-оверсайз в горошек в стиле халатов и ночнушек, а также льняные многоуровневые модели.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.
Также появился новый микротренд. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.