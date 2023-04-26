Одна вещь – пять образов: стильные идеи, как и с чем комбинировать юбку-плиссе. Фото

Юбка-плиссе – одна из самых универсальных вещей в гардеробе. Если она без принтов и в базовом цвете (бежевом, белом, пастельном и т.д.), то будет сочетаться чуть ли не с 90% ваших вещей.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL, как можно грамотно стилизовать плиссе. Эти идеи вдохновят вас на собственные эффектные эксперименты.

1. Юбка и рубашка

Вы точно не прогадаете с образом, если соедините плиссированную юбку с рубашкой или блузой в нежной палитре. Дополните аутфит лоферами, туфлями-лодочками или балетками. Для акцента можно добавить яркие аксессуары: украшения, платок или сумочку.

2. Юбка и футболка

Этот вариант менее формальный, поэтому подходит для тех, кому больше по душе стиль casual. Плиссированную юбку можно стилизовать футболкой свободного кроя с минималистичным принтом или вовсе без него. Завершите лук базовыми кедами, остроносыми балетками или мокасинами.

3. Юбка и кроп-топ или боди

Если вы хотите подчеркнуть талию и сделать фигуру похожей на песочные часы, то этот вариант – идеальное решение. Плиссе и силуэтные топы и боди из тонкого трикотажа всегда выглядят изысканно. Добавьте в аутфит сумочку и аксессуары – и вы готовы.

4. Мини-юбка и верх свободного кроя

Такая комбинация подходит самым смелым. Главный тренд весны-лета 2023 – плиссированная мини-юбка. Наденьте вместе с ней футболку или блузу свободного кроя и обувь на плоской подошве.

5. Юбка и джемпер

Это сочетание начало набирать популярность в начале 2000-х, и является актуальным в 2023. Одна из самых удачных комбинаций – монохромный образ: юбка и свитер в один тон. Благодаря игре цветом вы не обезобразите пропорции фигуры.

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