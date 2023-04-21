Делают живот менее заметным: 5 весенних платьев, которые корректируют фигуру. Фото

Женщины, которые подбирают к своему типу фигуры правильные наряды, чувствуют себя уверенными. Это могут быть фасоны, что корректируют силуэт и подчеркивают линию декольте, изящную шею, длинные ноги или талию.

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А какие модели стоит выбрать, если хочется выглядеть эффектно, хитро спрятав выпуклый живот? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Платье-рубашка

С этим нарядом можно создать образ на любой вкус: и экстравагантный, и сдержанный, и романтичный. Всё зависит от того, чем вы его стилизуете. Это может быть пояс, платок, сумочка или яркие украшения. Чтобы скрыть живот, советуем выбирать платья А-силуэта или трапеции.

2. Платье на запах

Это универсальная вещь гардероба, которая подходит женщинам всех возрастов. Она выгодно подчеркивает талию и зону декольте. А еще – правильно расставляет акценты на фигуре, приближая ее к стандарту "песочных часов".

3. Наряды на завышенной талии

Это самый простой способ скрыть живот и визуально скорректировать бедра. Такая модель изменяет пропорции фигуры: делает верхнюю часть меньше, а нижнюю – больше. Так что женщинам с грушевидным силуэтом лучше ее избегать. А вот другим дамам платье с завышенной талией будет подходить.

4. Платье асимметричного кроя

Такая модель помогает сбалансировать фигуру и сделать ее более пропорциональной. Лучше всего, когда асимметрия расположена на линии талии и подола. Это платье можно надевать вместе с туфлями-лодочками, босоножками на небольшом каблуке или балетками.

5. Платье А-силуэта

Этот фасон у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон является одним из самых любимых. Ведь он визуально скрывает живот и бока, выравнивает пропорции и делает фигуру более легкой. Покрой А-силуэта обеспечивает удобство, комфорт и свободу движений.

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