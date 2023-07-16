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Никогда не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды, которые допускают девушки невысокого роста. Фото

Анна Кравчук
Мода
2 минуты
69
Никогда не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды, которые допускают девушки невысокого роста. Фото

Грамотный подход к выбору аутфитов позволяет красавицам подчеркивать все свои достоинства и скрывать некоторые недостатки. Правильные фасоны, принты и даже материалы способны вытянуть силуэт, спрятать "неидеальности" фигуры, а в некоторых случаях и сделать визуально выше. Впрочем, иногда все совершают ошибки и получают совершенно противоположный результат. Крайне внимательными в выборе луков нужно быть девушкам невысокого роста, поскольку неудачно подобранные вещи могут еще больше "занизить".

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И хотя миниатюрность – это всегда красиво, все же не хотелось бы делать себя "короче" за счет неудачных моделей и принтов. В материале OBOZREVATEL поговорим как раз о таких.

Горизонтальные полосы

Никогда не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды, которые допускают девушки невысокого роста. Фото

Здесь даже объяснять не нужно, но мы все равно напомним: горизонтальные полосы визуально добавляют объема и занижают рост. Если не хотите выглядеть шире и ниже, то избавляйтесь от одежды с таким принтом. А вместо этого присмотритесь к вертикальным полосам, которые, наоборот, вытянут силуэт и создадут иллюзию высокого роста. 

Укороченные кюлоты  

Никогда не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды, которые допускают девушки невысокого роста. Фото

 Длина этих брюк в сочетании с их просторностью сделает ваши ноги визуально очень короткими. А именно этого эффекта мы пытаемся избежать. Особенно опасны укороченные кюлоты из плотных "стоячих" тканей. Выбирайте брюки в пол в дуэте с каблуком. Этот модный трюк обожает Виктория Бекхэм, а мы советуем к ней прислушаться. 

Рукав "летучая мышь"

Никогда не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды, которые допускают девушки невысокого роста. Фото

Во-первых, блузы, платья, трикотажные и вязаные изделия такого фасона уже давно числятся в списке антитрендов, поэтому их стоит избегать еще и по этой причине. Ну а если вы невысокого роста, то "летучая мышь" в добавок сделает вашу фигуру приземистой и бесформенной. Не помогут даже открытые ноги с ультракоротким мини. 

Крупные принты 

Никогда не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды, которые допускают девушки невысокого роста. Фото

Крупные принты не рекомендуется носить дамам любого роста, как высокого, так и не очень. Они старят минимум на 10 лет и делают визуально больше. А миниатюрные красавицы на фоне крупных узоров кажутся еще меньше. 

Длина до середины икры 

Никогда не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды, которые допускают девушки невысокого роста. Фото

Линия подола визуально будет скрадывать длину ног, создавая впечатление, что вы еще ниже, чем есть на самом деле. Миди и макси сейчас на пике популярности, как и последние несколько сезонов, поэтому ограничивать себя в этом тренде может быть особенно неприятно. Если вы ну очень хотите носить модную джинсовую юбку ниже колена или платье-комбинацию такой же длины, то выбирайте изделия с разрезом посередине или сбоку, чтобы хотя бы немного открыть ноги. А в идеале – быть смелой и носить мини.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти летних вещах, которые выдают безвкусицу. Эта одежда очень часто встречается в гардеробах девушек, хотя уже давно устарела.

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