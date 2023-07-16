Никогда не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды, которые допускают девушки невысокого роста. Фото

Грамотный подход к выбору аутфитов позволяет красавицам подчеркивать все свои достоинства и скрывать некоторые недостатки. Правильные фасоны, принты и даже материалы способны вытянуть силуэт, спрятать "неидеальности" фигуры, а в некоторых случаях и сделать визуально выше. Впрочем, иногда все совершают ошибки и получают совершенно противоположный результат. Крайне внимательными в выборе луков нужно быть девушкам невысокого роста, поскольку неудачно подобранные вещи могут еще больше "занизить".

Видео дня

И хотя миниатюрность – это всегда красиво, все же не хотелось бы делать себя "короче" за счет неудачных моделей и принтов. В материале OBOZREVATEL поговорим как раз о таких.

Горизонтальные полосы

Здесь даже объяснять не нужно, но мы все равно напомним: горизонтальные полосы визуально добавляют объема и занижают рост. Если не хотите выглядеть шире и ниже, то избавляйтесь от одежды с таким принтом. А вместо этого присмотритесь к вертикальным полосам, которые, наоборот, вытянут силуэт и создадут иллюзию высокого роста.

Укороченные кюлоты

Длина этих брюк в сочетании с их просторностью сделает ваши ноги визуально очень короткими. А именно этого эффекта мы пытаемся избежать. Особенно опасны укороченные кюлоты из плотных "стоячих" тканей. Выбирайте брюки в пол в дуэте с каблуком. Этот модный трюк обожает Виктория Бекхэм, а мы советуем к ней прислушаться.

Рукав "летучая мышь"

Во-первых, блузы, платья, трикотажные и вязаные изделия такого фасона уже давно числятся в списке антитрендов, поэтому их стоит избегать еще и по этой причине. Ну а если вы невысокого роста, то "летучая мышь" в добавок сделает вашу фигуру приземистой и бесформенной. Не помогут даже открытые ноги с ультракоротким мини.

Крупные принты

Крупные принты не рекомендуется носить дамам любого роста, как высокого, так и не очень. Они старят минимум на 10 лет и делают визуально больше. А миниатюрные красавицы на фоне крупных узоров кажутся еще меньше.

Длина до середины икры

Линия подола визуально будет скрадывать длину ног, создавая впечатление, что вы еще ниже, чем есть на самом деле. Миди и макси сейчас на пике популярности, как и последние несколько сезонов, поэтому ограничивать себя в этом тренде может быть особенно неприятно. Если вы ну очень хотите носить модную джинсовую юбку ниже колена или платье-комбинацию такой же длины, то выбирайте изделия с разрезом посередине или сбоку, чтобы хотя бы немного открыть ноги. А в идеале – быть смелой и носить мини.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти летних вещах, которые выдают безвкусицу. Эта одежда очень часто встречается в гардеробах девушек, хотя уже давно устарела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и год Viber. Не ведитесь на фейки!