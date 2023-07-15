Безнадежно устарели: 5 летних вещей, которые выдают безвкусицу (но их все носят!)

Хотите выглядеть эффектно и современно? Соблюдайте тренды, которые задают стилисты и модные кутюрье. Для этого придется попрощаться с любимыми вещами, что устарели, и заменить их на альтернативы актуального кроя, принта и цвета.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL, какие наряды и аксессуары летнего гардероба портят образы, а какие – освежают. Посмотрите, есть ли они у вас.

1. Футболки с пестрыми принтами

Уже несколько последних лет футболки с "агрессивными" принтами возглавляют антитренды. Это вещи с массивными рисунками, надписями и анималистическими паттернами, а также со "сложной" геометрией. Замените их однотонными изделиями свободного кроя или с минималистическими узорами.

2. Брюки-кюлоты

Не так давно кюлоты были must have в гардеробе модниц. Но не сейчас. Поскольку они визуально укорачивают ноги и искажают пропорции фигуры, быстро перекочевали в антитренды. Чем их заменить? Шортами-бермудами, длинными брюками палаццо, клеш или джинсами прямого кроя.

3. Очки Cat Eye

Винтажные очки с массивными, заостренными кверху оправами были востребованы в 90-х и в начале 2000-х. Однако сейчас их заменили сдержанные модели с более строгой и тонкой оправой. С ними каждый ваш образ будет лаконичным и элегантным.

4. Босоножки с круглым мысом

Забудьте об этом варианте летней обуви. Он устарел. Самые стильные девушки выбирают босоножки, мюли и туфли с квадратным мысом. Эти модели удачно стилизуют базовые комбинации одежды.

5. Шорты и юбки длины мини

Эти вещи выглядят вульгарно и неактуально. Сделать образ эффектным и подчеркнуть красивые ноги можно удлиненными шортами, бермудами или юбкой длины миди.

Ранее OBOZREVATEL писал о моделях обуви для летних прогулок под дождем.

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