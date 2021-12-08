Неожиданно: дизайнеры показали самый модный принт 2022 года

На Неделях моды, прошедших в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке дизайнеры представили совершенно новое слово в принтах. Одни из известнейших модельеров в мире решили сделать новым трендом узоры с грибами.

Такие рисунки добавили как в повседневный образ, так и в вечерние наряды, сообщает модное издание World Fashion Channel. Одежду со стильными элементами уже предлагают массмаркеты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Rodarte, Brandon Maxwell, Stella McCartney и другие бренды посвятили большую часть своих весенне-летних коллекций 2022 платьям, блузам и другим вещам, украшенным рисунками мухоморов, сыроежек, лисичек и других грибов.

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Впервые о применении грибов в создании одежды подумал английский модельер Стелла Маккартни, однако она выбрала использовать их как материал. Уже в 2021 году дизайнер презентовала целую коллекцию, где показала красные мухоморы на белой ткани.

Другими поклонницами подобных узоров стали основательницы американского бренда Rodarte. Рисунки, украсившие шелковые меди-платья, создала мама девушек и посвятила их своему мужу и отцу дизайнеров – ботанику.

Brandon Maxwell и Monse отказались от реалистичного изображения грибов и предпочли мультяшные растения. Они поместили опята и подосиновики с яркими шляпками на трикотажные кардиганы, комбинезоны, топы, свитшоты и юбки.

Известные магазины одежды подхватили тренд и начали активно предлагать покупателям товар с вышитыми грибами.

Они предлагают свитшоты, платья, безрукавки и другую модную продукцию.

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