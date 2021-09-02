Самый модный цвет и принт в этом сезоне: стилист показала, с чем их сочетать. Фото

Стилист и блогерша Зоя Панина рассказала, что на сегодняшний день на пике популярности оранжевый цвет. Кроме того, принт тай-дай уже который год не сдает свои позиции.

По словам эксперта, также в этом сезоне в тренде принт "гусиная лапка". Сейчас все крупные модные дома включили этот узор в свои коллекции. Соответствующий пост Панина опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Стилист подчеркнула: если очень постараться, то любую вещь можно грамотно обыграть – даже устаревшего кроя и странного цвета.

Панина рассказала, что любая вещь оранжевого цвета не может быть постоянно в тренде. По ее словам, при создании модных образов первостепенную роль играет крой и сочетание одежды между собой. Другими словами – актуальные и стильные формулы.

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"Если крой пришел из бабушкиного комода, то его не следует носить. Надо уточнять актуален ли он, или стилизовать, учитывая современные тенденции", – добавила стилист.

Напомним: до этого Зоя Панина рассказала, что в сезоне осень-зима 2021/2022 среди джинсовых трендов на пике популярности будет индиго (или цвет необработанного денима). Этот оттенок максимально гармонично сочетается с осенней гаммой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зоя Панина поделилась рекомендациями, которые помогут гармонично и легко сочетать трендовые брюки-кюлоты с другими вещами в гардеробе. Оказывается, есть несколько действенных хитростей: правильно подобранная обувь, в большинстве случаев верх лучше заправлять в штаны, а также никакой низкой посадки.