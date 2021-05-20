Названы 5 самых модных цветов 2021 года: как их носить. Фото

В 2021 году первое место на модном Олимпе получили сразу два цвета: нежный серый и яркий желтый. Также популярными остаются белый, розовый и зеленый.

Они подарят хорошее настроение даже в самую плохую погоду. О трендовых цветовых решениях в новом году, и на какой одежде они будут смотреться лучше – пишет издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В тренде все оттенки серого: мокрый асфальт, графитовый, светло-серый, с голубым подтоном. Особенно эффектно данный цвет смотрится на брючных костюмах.

Этот солнечный цвет, как луч надежды, украсит ваше лето. Поэтому можете присматриваться к желтым платьям или рубашкам уже сейчас.

В 2021 году дизайнеры предлагают всем носить белый. Говорят, он приносит удачу и спокойствие, поэтому можно смело миксовать полностью белоснежные образы.

Как и серый, розовый будет в тренде во всех оттенках: романтичным натурам следует сделать ставку на пыльную розу, а более дерзким девушкам – выберать фуксию.

Стоит заметить, что в тренде не классический зеленый цвет или изумрудный оттенок, а более эффектный вариант – лаймовый. Делайте ставку на платья, костюмы и блузы в этом цвете.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о трендах этой весны, которые будут актуальны даже в 2022 году. Среди них – вещи из экокожи, оверсайз-модели, с цветочным принтом и многие другие. Они идеально дополнят любой образ и сделают его более эффектным.