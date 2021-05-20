Названы тренды этой весны, которые будут актуальны даже в 2022 году

Среди трендов этой весны, которые останутся на пике популярности даже в 2022 году, дизайнеры выделяют вещи из экокожи, оверсайз-модели, с цветочным принтом и многие другие. Они идеально дополнят любой образ и сделают его более эффектным.

Данную одежду стоит иметь в своем гардеробе, чтобы всегда выглядеть стильно. Более детально о пяти тенденциях, которые останутся на пике популярности в 2022 году, пишет Elle (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Объемный силуэт не покидает модный Олимп уже долгие годы. Пиджаки oversize, худи, брюки, платья, пальто – вещи, которые модницам следует иметь в своем гардеробе.

Экокожа актуальна уже который год. Этот материал мягкий и приятный на ощупь, хорошо дышит и носится не хуже натуральной.

Цветочные рисунки всегда есть в весенних коллекциях дизайнеров. Так что соберите в своем гардеробе несколько платьев с цветочными мотивами – крупными или мелкими – и не прогадаете.

В этом году на подиумах появилось много платьев, топов и юбок с оголенными плечами, рукавами, животом или ногами. Такая асимметрия делает образ более интересным. Кроме того, обратите внимание на разнообразные рисунки: изображения геометрических фигур, крупный или мелкий горох, а также клетку.

Не стоит обходить вниманием и трендовые корсеты или одежду с приталенным силуэтом в стиле Dior. Их можно сочетать с длинными платьями и юбками, или носить вместо топа с любимыми джинсами и деловыми брюками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что летом 2021 на пике популярности будут геометрические, стеганые и всеми любимые плетеные сумки. Они должны быть в гардеробе каждой модницы.