Белье шили сами, а обувь носили годами: как одевались в Советском Союзе в 1920-х. фото

В 1920-х советские женщины начали менять робу на практичные наряды в стиле "унисекс". После Первой мировой войны девушки осваивали разные профессии из-за нехватки кадров и позаимствовали у мужчин берцы, рубашки, брюки и фуражки.

Власть делала все возможное, чтобы граждане выглядели одинаково. OBOZREVATEL рассказывает о послереволюционной моде СССР в 1920-х.

Стиль советских женщин

Женщины в 1920-х носили одежду, которую могли себе позволить. Крестьянки передавали вещи из поколения в поколение или шили наряды из самодельной ткани, а состоятельные леди пытались достать дорогие материалы и зарубежные фасоны.

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В тренде была шляпа клош, платья из льняного полотна, блузки из ситца и тактические куртки были в гардеробе жительниц города. Женщины обычно покрывали голову. С любым нарядом девушки комбинировали красный платок, завязывая его на затылке. Яркий цвет был символом большевиков.

Советские модельеры шили юбки прямого покроя, им запрещалось экспериментировать с длиной и экстравагантными фасонами. Жакет или кожаную куртку затягивали широким поясом на пряжке. Волосы модницы стригли коротко. Изысканные кружевные царские платья женщины видели только в музеях и театрах.

Ассортимент советской одежды

В СССР 20-х годов почти не было текстильной промышленности, ткани создавали вручную, к тому же они очень дорого стоили. Власти приказали закрыть все ателье и посадить владельцев, поскольку они были богачами. Большевики поставили задачу – создать моду для народа. Одежда не была способом самовыражения, а служила инструментом, который помогает работать.

Ткацкие производства выпускали ткань с принтом, который содержит советскую символику и боготворит индустриализацию. Однако новую моду повторяли только жители столицы. Люди в поселках не воспринимали унылых костюмов.

Власть не допускала появление западных тенденций в советских бутиках. В Союзе делали все возможное, чтобы девушки выглядели одинаково. В газетных киосках появились журналы с выкройками детской и женской одежды. Также были рисунки с вышивкой, именно тогда украинская вышиванка из льна стала "всенародной".

Мужской стиль 1920-х

Мужская мода в тот период практически не развивалась. Все стремились быть похожими на вождя. Состоятельные господа носили фетровые шляпы, боты, костюмы и длинные пальто. Большинство граждан надевали косоворотки, брезентовые штаны, парусиновые туфли и пролетарский кашкет.

Дефицитные товары

Труднее всего было достать белье и обувь. Женский бюстгальтер невозможно было купить. Женщины шили их в домашних условиях или на заказ. Трусы на резинке называли "парашютами", они были изготовлены из обычного хлопка. Мужчины носили кальсоны под брюками.

Ботинки изнашивали до последнего, пока они не разрывались совсем. Популярной и прибыльной была профессия сапожника. Зимой выручали валенки. Девушки мечтали о туфлях на каблуках и носили одну пару много лет.

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