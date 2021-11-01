Сумочка Шанель и меховая накидка Монро: аксессуары звезд, которые вошли в историю
Правильно подобранный аксессуар – это не только изысканное дополнение образа, но и визитка вашего стиля. Об этом знают звезды. Они на всех мероприятиях стараются выделяться на фоне других. Некоторым знаменитостям удалось создать столь гармоничные образы, что их аксессуары стали ассоциироваться с ними.
Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие из украшений и акцентных вещей стали "культовыми".1. Мэрилин Монро
Монро ассоциируется у многих со стилем старого Голливуда – роскошные платья с драгоценными камнями, элегантные прически и бриллианты. В то время актриса смогла стать не только звездой кино, но и добавила к образу уникальности. Чуть ли не все платья Мэрилин дополняла меховой накидкой. Этот аксессуар стал ее "визитной карточкой".
Эта актриса стала одной из тех, чей стиль пытались повторить миллионы фанатов. И подражают до сих пор. К примеру, сегодня красотки для создания нестандартного образа могут сделать прическу с высоким бантом. Так же поступала и Бардо. Вот только она подбирала этот аксессуар в тон к верхней одежде.
Благодаря Коко сегодня девушки не носят корсеты и вправе надевать костюмы и маленькие черные платья. Модельер ввела в моду многослойное ожерелье из жемчуга, длина которого достигала нескольких метров. Шанель была убеждена в том, что эта вещь подходит практически всем.
А еще эта икона стиля в 1954 году устала постоянно носить ридикюли (маленькие женские сумочки в виде сумки), которые постоянно теряла. Она решила создать небольшую черную сумку прямоугольной формы и на длинной цепочке (название – "2.55"). Этот аксессуар оказался настолько стильным и удобным, что не утратил своей актуальности и сегодня.4. Жаклин Кеннеди
Эта знаменитость – одна из самых стильных первых леди Соединенных Штатов. Ее часто можно было увидеть в твидовых костюмах с юбками и в шляпах-таблетках. Эта комбинация быстро стала популярной и осталась актуальной сегодня.
Это дизайнер, работавший в легендарном доме Chanel, где всегда выделялся неповторимым стилем. Его "фишка" в образе – солнцезащитные очки и перчатки с открытыми пальцами. В одном из интервью Лагерфельд прокомментировал это так: "Очки – мое прикрытие. А перчатки зрительно делают руки длиннее. Во Франции "длинные руки" означают, что ты – влиятельный человек".
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