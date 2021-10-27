Стилист показала, как правильно сочетать платья с теплой обувью. Фото

Стилист и блогер Надежда Новикова рассказала модницам, как правильно сочетать платья с теплой обувью зимой. По ее словам, вполне достаточно 3-х – 5-ти актуальных фасонов, вместо огромного количества ненужных вещей.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. Она написала, что один из классических вариантов наряда – бельевое платье, одетое по свитер (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Платье-чулок/облегающее платье

Фасон подходит стройным девушкам, его стоит носить с грубыми ботинками или с сапогами, которые не заходят под платье. Его можно сочетать с кашемиром или шерстью.

Видео дня

Фасон "Бэби-дол" или "классическое платье"

Оно отлично подойдет 80% типам фигур. Отмечается, что его не стоит носить с ботинками челси или берцами. В некоторых случаях будет стильно смотреться с кроссовками.

Мини-платье

Такой фасон платья отлично смотрится с сапогами-трубами на вечер, однако одеваться в офис так не стоит, убеждает стилист. Чтобы стильно выглядеть, стоит подбирать колготки в цвет платья или обуви.

"Носим мы такие платья под пальто длины миди. Носим на низком, грубые, высокие сапоги", – говорится в посте.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стилист Анастасия Михайлова дала несколько советов модницам, с чем сочетать трикотажные жилетки. По ее словам, жилет подходит не для всех и нужно правильно подобрать свой фасон, а особенно фигурам с объёмным животом или полными бёдрами, чтобы выглядеть стройнее.