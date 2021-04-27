Летом в тренде будут очки оверсайз: формы и с чем сочетать
В сезоне лето 2021 в моду пришли огромные солнцезащитные очки в стиле оверсайз – чем больше их размер, тем лучше. Выбор такой модели неограниченный и они пользуются популярностью у многих звезд шоу-бизнеса.
В таких очках нет четкой ограниченности формы, поэтому они делают лицо моложе, придавая ему оттенок игривости и женственности. Подробней о стильном аксессуаре – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Очки оверсайз – один из самых ярких трендов в 2021 году. Они выделяются оригинальной оправой, зеркальным стеклом и узорами. Модель защищает не только глаза, но и большой участок кожи вокруг них, препятствуя преждевременному появлению морщин. Кроме того, аксессуар подходит к каждому типу лица.
Формы трендовых очков предлагаются достаточно разнообразные – квадратные, круглые, с необычной геометрией и т.д. Также они могут быть дополнительно украшены декоративными элементами – цветами, узорами, бабочками.
Носить большие модели оверсайз можно с чем угодно. Благодаря различным формам всегда можно подобрать подходящую модель, которая будет сочетаться с любым стилем одежды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее знаменитый стилист Рошель Уайт рассказала, что в моду снова возвращаются торчащие из-под одежды стринги. Так, многие знаменитости следуют этому яркому тренду.
В 2021 году в моду возвращается обувь с острым носком. Такая модель должна быть у каждой представительницы женского пола и в ней вы будете выглядеть шикарно.
На протяжение нескольких лет в модном тренде остаются расклешенные брюки из 70-х. Этот силуэт настолько популярен, что в продаже можно найти даже спортивные штаны-клеш.