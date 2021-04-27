Летом в тренде будут очки оверсайз: формы и с чем сочетать

В сезоне лето 2021 в моду пришли огромные солнцезащитные очки в стиле оверсайз – чем больше их размер, тем лучше. Выбор такой модели неограниченный и они пользуются популярностью у многих звезд шоу-бизнеса.

В таких очках нет четкой ограниченности формы, поэтому они делают лицо моложе, придавая ему оттенок игривости и женственности. Подробней о стильном аксессуаре – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Очки оверсайз – один из самых ярких трендов в 2021 году. Они выделяются оригинальной оправой, зеркальным стеклом и узорами. Модель защищает не только глаза, но и большой участок кожи вокруг них, препятствуя преждевременному появлению морщин. Кроме того, аксессуар подходит к каждому типу лица.

Формы трендовых очков предлагаются достаточно разнообразные – квадратные, круглые, с необычной геометрией и т.д. Также они могут быть дополнительно украшены декоративными элементами – цветами, узорами, бабочками.

Носить большие модели оверсайз можно с чем угодно. Благодаря различным формам всегда можно подобрать подходящую модель, которая будет сочетаться с любым стилем одежды.

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