Леопардовый узор и неон больше не в моде: главные ''фишки'' 2023 года, которые должны знать все модницы. Фото

Изменчивая мода в новом сезоне снова диктует антитренды, которые еще недавно были на пике популярности. В 2023 году модницам придется расстаться с леопардовым принтом, мешковатыми фасонами, неоном и другими трендами.

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Однако не стоит отчаиваться, ведь существуют "фишки", как обновить антитренды, добавив им свежести. Редакторы сайта Hungry Faces рассказали, как превратить угасшие тенденции в стильные образы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Леопардовый принт

Яркий анималистический узор становится трендовым и теряет популярность почти каждый год, поэтому с ним лучше не экспериментировать. Лидерство в принтах этого сезона взял змеиный окрас.

Монохромный неон

Весна – пора ярких решений и смелых дизайнов, однако в этом году мода обошла монохромную неоновую одежду. Любительницам сочных цветов советуют обратить внимание на градиент – размытое сочетание ярких и спокойных оттенков.

Мешковатые платья

К своему логическому завершению подходит виток моды на мешковатую одежду. Уже в 2023 году советуют отдавать предпочтение более строгим и изящным моделям, которые подчеркивают фигуру, а не прячут ее.

Скучный деним

Цикличность в трендах снова подвела красоток к хитам 2000-х – "вареным" и потертым джинсам. В 2023 году стильно будет выглядеть неоднотонный деним, который можно использовать не только на брюках, но и на куртках, юбках, шортах и т.д.

Скрытые карманы

Как OBOZREVATEL уже рассказывал, в моду вернулись брюки и юбки в стиле карго с большим количеством карманов. Из-за этого наряды со скрытыми карманами потеряли смысл и актуальность.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие шорты будут в моде весной 2023 года. Следует проанализировать шкаф на предмет антитрендов, ведь устаревшие модели шорт могут испортить общий вид наряда.

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