Брюки ''карго'' возвращаются в моду в 2023 году: как подобрать и с чем носить. Фото

Брутальные с виду штаны "карго" ворвались в моду 2023 года. Их легко стилизовать в повседневном образе, сочетая со спортивными и кэжуал элементами гардероба.

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Редакторы французского сайта Deavita рассказали, с чем комбинировать стильные брюки и как выбрать модную пару. OBOZREVATEL решил также показать примеры актуальных комбинаций брюк карго в образе (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

"Карго" представляют собой штаны прямого пошива с широким ремнем и множеством карманов по бокам и на штанинах. Они свободные и комфортные, что делает такую пару неотъемлемой частью весеннего гардероба.

Мало кто мог догадаться, что массивные "карго" станут трендом нового сезона, однако модницы во всем мире все чаще стилизуют их в своих нарядах.

Редакторы модного сайта советуют комбинировать новый тренд с простым верхом: монохромной футболкой, кофтой или топом. Прекрасно будет выглядеть также сочетание "карго" с кожаным или джинсовым верхом.

Брюки можно выбирать любых неярких цветов: черный, белый, темно-зеленый, хаки, серый, коричневый, синий и т.д.

На низ можно обуть спортивные кроссовки, сапоги и даже туфли на шпильке.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие шорты будут в моде весной 2023 года. Следует проанализировать шкаф на предмет антитрендов, ведь устаревшие модели шорт могут испортить общий вид наряда.

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