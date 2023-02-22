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Весна уже скоро: какие шорты давно вышли из моды и почему о них пора забыть. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
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Весна уже скоро: какие шорты давно вышли из моды и почему о них пора забыть. Фото

Уже совсем скоро морозная погода уступит место теплым дням, поэтому самое время тщательно обдумать образы на весну-лето 2023 года. Если в этом году будет так же жарко, как и раньше, одним из ключевых элементов в гардеробе станут шорты.

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Однако стоит проанализировать шкаф на предмет антитрендов, ведь устаревшие модели шорт могут испортить общий вид наряда. OBOZREVATEL решил рассказать о том, какие варианты уже вышли из моды (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Ультракороткие шорты с низкой посадкой

Хотя 2023 год будет щедрым на стильные модели брюк с низкой талией, с шортами нужно быть осторожными. Если короткая модель заканчивается на бедрах, это может придать образу вульгарности. Лучше выбирать удлиненные варианты или сосредоточиться на высокой посадке.

Весна уже скоро: какие шорты давно вышли из моды и почему о них пора забыть. Фото

Шорты из велюра

Велюровый материал на одежде уже смотрится устарело. К тому же такие шорты не дадут ощущения необходимой летом легкости.

Весна уже скоро: какие шорты давно вышли из моды и почему о них пора забыть. Фото

Шорты с карманами снаружи

Карманы, торчащие из-под материала, когда-то были стильным дополнением к шортам, однако уже давно уступили место более сдержанным вариантам.

Весна уже скоро: какие шорты давно вышли из моды и почему о них пора забыть. Фото

Шорты с кружевом

Не так давно на пике популярности были модели с пришитым кружевом или схожими кроями. Однако сейчас от причудливого декора лучше отказаться вообще.

Весна уже скоро: какие шорты давно вышли из моды и почему о них пора забыть. Фото

Яркие узоры

Хотя никто не запрещает выбирать шорты с принтами, их лучше использовать в образе осторожно. Яркие узоры в комбинации с другой кричущей одеждой будут выглядеть дешево и неактуально.

Весна уже скоро: какие шорты давно вышли из моды и почему о них пора забыть. Фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 моделей платьев в 2023 году могут указать на отсутствие вкуса. В этот список вошли варианты с накладным воротником и баской, а также широкими рукавами. Чтобы ознакомиться с другими фасонами – переходите по ссылке.

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