Весна уже скоро: какие шорты давно вышли из моды и почему о них пора забыть. Фото

Уже совсем скоро морозная погода уступит место теплым дням, поэтому самое время тщательно обдумать образы на весну-лето 2023 года. Если в этом году будет так же жарко, как и раньше, одним из ключевых элементов в гардеробе станут шорты.

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Однако стоит проанализировать шкаф на предмет антитрендов, ведь устаревшие модели шорт могут испортить общий вид наряда. OBOZREVATEL решил рассказать о том, какие варианты уже вышли из моды (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Ультракороткие шорты с низкой посадкой

Хотя 2023 год будет щедрым на стильные модели брюк с низкой талией, с шортами нужно быть осторожными. Если короткая модель заканчивается на бедрах, это может придать образу вульгарности. Лучше выбирать удлиненные варианты или сосредоточиться на высокой посадке.

Шорты из велюра

Велюровый материал на одежде уже смотрится устарело. К тому же такие шорты не дадут ощущения необходимой летом легкости.

Шорты с карманами снаружи

Карманы, торчащие из-под материала, когда-то были стильным дополнением к шортам, однако уже давно уступили место более сдержанным вариантам.

Шорты с кружевом

Не так давно на пике популярности были модели с пришитым кружевом или схожими кроями. Однако сейчас от причудливого декора лучше отказаться вообще.

Яркие узоры

Хотя никто не запрещает выбирать шорты с принтами, их лучше использовать в образе осторожно. Яркие узоры в комбинации с другой кричущей одеждой будут выглядеть дешево и неактуально.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 моделей платьев в 2023 году могут указать на отсутствие вкуса. В этот список вошли варианты с накладным воротником и баской, а также широкими рукавами. Чтобы ознакомиться с другими фасонами – переходите по ссылке.

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