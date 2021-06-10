Какие свадебные платья в моде в 2021 году: топ-6 лучших вариантов. Фото
Для невест, мечтающих появиться на свадебной церемонии в скромном наряде и обуви на низком ходу, есть несколько беспроигрышных вариантов. Это может быть шелковое приталенное платье, платье с перьями или даже комбинезон.
Издание Independent пишет, что в мире современной моды давно устарели правила, согласно которым образ невесты должно быть пышным и ярким. На смену гламуру и вычурности пришла непринужденность и расслабленность в аутфитах (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Шелковое свадебное платье – элегантный вариант, который будет выглядеть эффектно на любой фигуре.
Шелковое платье-комбинация не будет сковывать движения, но при этом смотрится весьма нарядно.
Платье с перьями без бретелек тоже является отличной альтернативой традиционному свадебному наряду.
Комбинезон из легкой ткани станет настоящей находкой для девушек, которые не хотят быть на свадебной церемонии в платье. Подчеркнуть линию талии можно с помощью пояса.
Платье-халат пригодится для тех, кто намерен выйти замуж в кроссовках или кедах.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
летом 2021 на пике популярности будут платья бежевого цвета, который является одним из базовых и универсальных в гардеробе. Этот оттенок может составить конкуренцию привычному черному, а еще он подойдет всем типажам.
Также зеленый во всевозможных оттенках – это один из главных трендов этого лета. Смотрится цвет свежо, а также его легко комбинировать с другими, не менее яркими вариантами.