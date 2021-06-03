Самые модные вещи лета: платья с вырезами, трикотажные топы, наряды с открытой спиной. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
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Блогеры показали топ-5 главных трендов лета 2021

Если хочется за максимально короткий период времени узнать о главных летних трендах, то самое время изучить страницы в социальных сетях известных моделей и фешн-блогеров, ведь там есть ответы на эти вопросы. К примеру, зеленый цвет, платья с эффектными вырезами, трикотажные топы – лишь малая часть списка.

Зеленый во всевозможных оттенках – это один из главных трендов этого лета. Смотрится цвет свежо, а также его легко комбинировать с другими, не менее яркими вариантами. Об этом пишет Cosmopolitan (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Зеленый цвет в моде.

Знаменитости Эльза Хоск, Эмили Ратаковски, Ким Кардашьян показали на собственном примере, что платья с эффектными вырезами обязательно стоит добавить в летний гардероб.

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Платья с эффектными вырезами в моде.

Трикотажные топы, комплекты из шорт, юбок и кардиганов или миди-платья пригодятся даже в знойные летние дни, мгновенно сделав образ уютным и максимально практичным.

Трикотажные топы в моде.

Женственные платья и топы с обнаженной спиной – еще один абсолютный хит этого сезона. Этот вариант подойдет не только для романтических свиданий, но также и для отпуска или прогулки с друзьями.

Платья с открытой в тренде.

Макси-платья свободного кроя – находка для тех, кто хочет выглядеть женственно и при этом не ощущать какого либо дискомфорта. Этот наряд подойдет даже для путешествий или дальних поездок.

Платья свободного кроя в тренде.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что для идеального отпуска 2021 подойдет сарафан с оголенными плечами. Кроме того, этот наряд будет актуален и для повседневных прогулок в городе.

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