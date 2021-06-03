Самые модные вещи лета: платья с вырезами, трикотажные топы, наряды с открытой спиной. Фото

Если хочется за максимально короткий период времени узнать о главных летних трендах, то самое время изучить страницы в социальных сетях известных моделей и фешн-блогеров, ведь там есть ответы на эти вопросы. К примеру, зеленый цвет, платья с эффектными вырезами, трикотажные топы – лишь малая часть списка.

Зеленый во всевозможных оттенках – это один из главных трендов этого лета. Смотрится цвет свежо, а также его легко комбинировать с другими, не менее яркими вариантами. Об этом пишет Cosmopolitan (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Знаменитости Эльза Хоск, Эмили Ратаковски, Ким Кардашьян показали на собственном примере, что платья с эффектными вырезами обязательно стоит добавить в летний гардероб.

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Трикотажные топы, комплекты из шорт, юбок и кардиганов или миди-платья пригодятся даже в знойные летние дни, мгновенно сделав образ уютным и максимально практичным.

Женственные платья и топы с обнаженной спиной – еще один абсолютный хит этого сезона. Этот вариант подойдет не только для романтических свиданий, но также и для отпуска или прогулки с друзьями.

Макси-платья свободного кроя – находка для тех, кто хочет выглядеть женственно и при этом не ощущать какого либо дискомфорта. Этот наряд подойдет даже для путешествий или дальних поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что для идеального отпуска 2021 подойдет сарафан с оголенными плечами. Кроме того, этот наряд будет актуален и для повседневных прогулок в городе.