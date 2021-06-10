Платья какого цвета будут в тренде летом 2021. Фото

Летом 2021 на пике популярности будут платья бежевого цвета, который является одним из базовых и универсальных в гардеробе. Этот оттенок может составить конкуренцию привычному черному, а также он подойдет всем типажам.

Современные дизайнеры предлагают рассмотреть платья от холодной песчаной палитры до теплых оттенков пшеницы. Об этом пишет издание Vogue UA (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Бренд Sportmax показал минималистичное платье этого лета – тонкий трикотаж, обволакивающий тело, создавая эффект "второй кожи".

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Boss предложил шелковое платье на бретельках, которое можно сочетать как с сандалиями на массивной подошве, так и с изящными босоножками.

Кроме того, этим летом модные подиумы заполонил трикотаж. Среди пшеничных полей дизайнеры презентовали трикотажное платье рубашечного кроя в цвете кофе с молоком, Michael Kors Collectiion и Hermes предложили сдержанные мини, а Dion Lee показали элегантное платье с линией бра.

Также в тренде летом 2021 будут нюдовые платья, которые отлично смотрятся на загорелой коже. В этом сезоне можно выбрать макси-платье с каскадами нежных оборок или полупрозрачное Christian Dior, украшенное цветочной вышивкой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, шелковое платье – главный спутник женского гардероба в жаркие дни. В этом году популярны модели с цветочными и "мультяшными" узорами.