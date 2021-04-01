Как выглядели первые мини-юбки в мире: опубликованы раритетные фото

В интернете опубликовали уникальные кадры, на которых дизайнер Мэри Куант вместе с другими моделями устроила прогулку по Бродвею в первых мини-юбках.

Информация об этом появилась в группе "Женские штучки" в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). По словам очевидцев, в тот теплый день 1962 года водители выпрыгивали из автомобилей от восторга. А серьезные дамы, наоборот, раскритиковали этот наряд, назвав его "полным ужасом".

Мэри Куант понадобилось три долгих года, чтобы преодолеть стереотипы общества и доказать, что мини только облегчит жизнь множеству женщин.

Первой знаменитостью, которая поддержала дизайнера и осмелилась надеть мини, стала Жаклин Кеннеди. Правда, ее мини открывало только колени. А в 1965 году известная в то время английская модель Джин Шримптон пришла в мини на Кубок Мельбурна в Австралии, и после того с короткими платьями и юбками вынужден был смириться и высший свет.

Как выглядели первые мини-юбки в мире. facebook.com/groups/zhinochishtuchky

Какими были первые мини-юбки в мире. facebook.com/groups/zhinochishtuchky

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