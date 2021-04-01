Як виглядали перші мініспідниці у світі: опубліковано раритетні фото

В інтернеті опублікували унікальні кадри, на яких дизайнер Мері Куант разом з іншими моделями влаштувала прогулянку по Бродвею в перших мініспідницях.

Інформація про це з'явилася в групі "Жіночі штучки" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). За словами очевидців, у той теплий день 1962 року водії вистрибували з автомобілів від захвату. А серйозні дами, навпаки, розкритикували це вбрання, назвавши його "повним жахом".

Мері Куант знадобилося три довгі роки, щоб подолати стереотипи суспільства і довести, що міні тільки полегшить життя безлічі жінок.

Першою знаменитістю, яка підтримала дизайнерку і наважилася надягнути міні, стала Жаклін Кеннеді. Правда, її міні відкривало тільки коліна. А в 1965 році відома в той час англійська модель Джин Шрімптон прийшла в міні на Кубок Мельбурна в Австралії, і після того з короткими сукнями та спідницями змушений був змиритися і вищий світ.

Як виглядали перші мініспідниці в світі. facebook.com/groups/zhinochishtuchky

Якими були перші мініспідниці в світі. facebook.com/groups/zhinochishtuchky

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