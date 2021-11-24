Зебра, тигр, леопард: как правильно носить животные принты в одежде. Советы стилиста

Стилист и блогер Зоя Панина дала модницам несколько советов, как правильно носить животные принты в одежде. По ее словам, вещь считается актуальной только тогда, когда ее крой соответствует духу времени.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. Эксперт добавила, что анималистический принт добавляет градус стиля и изюминку в образ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В нашем деле главное не "переборщить" и не превратиться в микс зебры и тигрицы на выгуле", – написала стилист.

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Она отметила, что в случае, если платье с тигровым принтом "too much", то можно выйти из положения при помощи аксессуаров.

"Добавьте яркую сумку или ботинки под зебру или леопарда в самый простой и базовый образ — и он запоёт совсем иначе", – написала Панина.

По мнению эксперта, более всего в этом сезоне актуальный принт зебры, но чтобы разнообразить образы, можно примерять другие.

Зебра

Леопард

Тигр

Пресмыкающиеся

К слову, стилист Зоя Панина также рассказала о других модных принтах в этом сезоне. Среди них, клетка, ромбы, гусиная лапка и другие.

По ее словам, базовые вещи, которые окрашены в трендовые принты сезона, могут "зазвучать по-новому". Подробнее о 7 самых модных принтов этого сезона, читайте по ссылке тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в моду возвращается яркий монохром, который демонстрировали на показах такие бренды, как Gucci и Loewe в 2016 году. Актуальным тренд будет весной-летом 2022 года.