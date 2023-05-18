Им не место в вашем гардеробе: 5 моделей летней обуви, которые уже давно устарели

Мир моды постоянно меняется. Так, если несколько лет назад едва ли не каждая вторая женщина носила трендовые сандалии-гладиаторы или босоножки на танкетке, то сегодня такой стиль считается моветоном.

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Сделайте ревизию вашей обуви. Посмотрите, все ли актуальны летние пары, или лучше их заменить на новые. Детальнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Сандалии-гладиаторы

Это обувь на плоской подошве с большим количеством кожаных заклепок и ремешков. Она появилась в древнем Риме, и стала знаменитой благодаря бойцам, сражавшимся между собой на специальных аренах ради развлечения знатной публики.

Сегодня сандалии-гладиаторы – одни из фаворитов женщин. Однако от них следует отказаться. Такая обувь вообще не подчеркивает изящество и красоту женских ног. Вместо этого выберите кожаные балетки или мюли на невысоком каблуке.

2. Перфорация

Брогирование или перфорация – это создание отверстий на обуви с декоративным или функциональным предназначением. Пробивка сквозных дыр в босоножках или кроссовках позволяет хорошо их проветривать, особенно если ноги склонны к повышенному потоотделению.

Казалось бы, это идеальный выбор для жаркого лета. Однако такие модели уже давно не актуальны. Замените их на сандалии на низком ходу, слипоны или мюли.

3. Массивные босоножки на тракторной подошве

Сейчас в моде утонченность и лаконичность. В эти критерии совсем не вписываются туфли и босоножки на массивной подошве, которые забирают на себя слишком много внимания и выглядят старомодно. Выбирайте модели на низкой подошве, без большого количества декорирования и застежек.

4. Обувь с бахромой

В одежде бахрома в последние годы набирает обороты, а вот на обуви полностью себя исчерпала. Вместо таких сандалий или босоножек лучше выбрать с красивыми пряжками, цепями или завязками. Предпочитайте пастельные, черные и бежевые цвета, чтобы обувь легко сочеталась с любым предметом гардероба.

5. Босоножки на танкетке

Танкетка – это удобно. Кроме того, она визуально вытягивает силуэт и делает ноги длиннее. Однако найти босоножки, которые действительно гармонировали бы с такой подошвой, крайне сложно. Вот почему эта модель автоматически стала антитрендом лета 2023. Чтобы вы точно не прогадали, советуем заменить танкетку на устойчивые каблуки.

Ранее OBOZREVATEL писал о моделях кроссовок, которые уже давно устарели.

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