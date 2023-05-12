Выбросьте их: модели кроссовок, которые уже давно устарели. Фото

Каждый сезон известные дизайнеры и бренды выпускают новые коллекции, предлагая нам свежие и оригинальные модели обуви. Однако среди большого разнообразия иногда появляются так называемые "антитренды" – вещи, что отличаются от общепринятых модных тенденций и вызывают среди стилистов споры.

Видео дня

В этой статье OBOZREVATEL рассказываем о спортивной обуви, которая уже давно неактуальна. Проверьте, есть ли среди них ваша любимая пара, и грамотно спланируйте покупки – лето уже близко.

Ugly sneakers

Это модели с массивной подошвой. Несмотря на их безумную популярность, советуем все же отказаться от подобного стиля. Такие кроссовки визуально делают ступню огромной, чем искажают пропорции тела. Выбирайте обувь из натуральных материалов, хорошей амортизацией и небольшим подъемом. Это не только красиво, но и полезно для здоровья ног.

На танкетке

Такие кроссовки никогда не входили в категорию "модная обувь". Стилисты всегда критиковали их. Да, танкетка визуально делает ноги длиннее, а фигуру – более стройной. Однако этой обувью вы портите любой образ. Ее можно заменить универсальными и удобными лоферами.

На платформе

Еще несколько лет назад кроссовки на высокой платформе были в коллекциях всех любительниц casual. Однако сейчас все поменялось. Такая обувь стала моветоном. Универсальным вариантом будут классические белые кеды, а для акцентных образов можно подобрать модели в стиле баскетболистов. Ориентируйтесь на трендовую обувь с 90-х – и точно не прогадаете.

Неоновые

Не только модели кроссовок выходят из моды, но и цвета. В этом году неактуальной будет обувь в ярких неоновых красках. Это несмотря на то, что год назад они были на пике популярности. Прекрасная альтернатива – кроссовки в бежевом, белом, черном цвете или в нюдовых оттенках.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 стильных идеях, с чем носить кроссовки летом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!