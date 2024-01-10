Главные тренды весны 2024: что будет в моде в этом сезоне. Фото

Почти половина зимы уже позади, поэтому пора думать над образами, которые можно одеть весной. Цветочные принты, высокая посадка джинсов и короткие шорты снова возвращаются в моду. Пока зимние куртки и дубленки не дают возможности самовыражаться, как бы этого хотелось, тренды говорят, что весна позволит отыграться "на полную".

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Журнал Glamour рассказал о модных тенденциях, которые будут популярны весной 2024. Сезон обещает быть ярким и разнообразным на образы, а бренды уже готовятся к новым коллекциям.

1. Мужская женственность

Джинсы, брюки и шорты – это очень удобно. Но тренды весны 2024 предлагают носить юбки и платья, ведь они показывают женственность.

"Важно то, что сочетанием этих юбок больше не будет милый укороченный кардиган или сексуальный жилет. Вместо этого подумайте о больших рубашках, мужских свитерах, объемных блейзерах.." – объяснил Glamour.

2. Изысканный бизнес-стиль

Деловые костюмы можно одевать не только в офис, но и в повседневной жизни. С ним можно экспериментировать, изменяя пропорции, нося большие пиджаки и даже тонкий трикотаж.

3. Брюки с высокой посадкой

В последние несколько лет штаны с заниженной посадкой, как с 90-х – 00-х, держали свое первенство, но сейчас на их замену снова в моду возвращаются завышенные джинсы и брюки.

4. Комфорт прежде всего

Спортивные костюмы уже носят не только в спортзал, ведь они комфортны и для повседневного образа. "Кофты с капюшоном теперь заняли место повседневных дневных платьев", – пишет Glamour.

5. Цветочный принт

Этот тренд касается исключительно роз. "Дизайнеры рекламировали эти цветы на своих весенне-летних подиумах, а Симона Роша, как всегда, пошла еще дальше, добавив настоящие розы ко многим своим потрясающим прозрачным платьям", – заметил журнал.

6. Металлическая текстура и блеск

По всей вероятности, золотой и серебряный станут новыми трендовыми цветами весны. Glamour соглашается, что лучше платья с металлической текстурой подойдут для вечеринок.

7. Короткие шорты

В моду снова возвращаются шорты, которые будут едва прикрывать ягодицы.

"Конечно, нужна определенная смелость – и теплая погода – чтобы сделать это, причем оставляя почти половину тела открытой. Чтобы осторожно погрузиться в тренд, соедините их с высокими ботинками, чтобы получить чуть больше закрытых частей тела", – пишет Glamour.

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