Андре Тан показал стильные пуховики 2024 года и назвал 5 признаков, указывающих на антитренд

В мире моды, где каждый сезон приносит что-нибудь новое и интересное, пуховики держат свою "вечную" популярность. Ведь они прежде всего теплые, легкие и комфортные. И все же мода меняется, поэтому вряд ли пуховик с 2015 года сможет быть актуальным в 2024-м, хотя шансы на это есть.

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Украинский модельер Андре Тан рассказал, по каким критериям нужно выбирать "ту самую" верхнюю одежду и какие признаки могут выдать антитрендовость вашего пуховика. На самом деле выбрать идеальный фасон не так уж трудно, зато он будет носиться с удовольствием.

Длина – самый важный параметр

Длинный пуховик уже более трех лет является приоритетом в выборе верхней одежды, ведь именно он будет держать ноги в максимальном комфорте и тепле.

"Современный пуховик должен быть длинным, поскольку в моде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть. Нет, юбка может торчать из-под пуховика, но элегантнее, когда она выступает максимум на 5 см", – пояснил стилист.

Блестящая ткань

Андре Тан советует не выбирать блестящие и тонкие ткани, собираемые в мелкие складки. По его мнению, это выглядит дешево и несовременно, поэтому лучше отдавать предпочтение плотным и качественным тканям.

Скрытая застежка

"Пуговицы, клепки, молния – все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально!" – написал Андре.

Пояса-застежки пережили свое

Стилист советует забыть о приталенных пуховиках с поясом-застежкой. "Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предусмотрено самой курткой (она должна быть объемной) и пояс только свободный!" – написал он.

Равномерные стежки

Вариант, не выходящий из моды – классическая горизонтальная широкая стежка.

"Еще стежка может быть ромбиком, но равномерная! Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежков", – заявил Андре.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти признаках пуховика, из-за которых можно выглядеть более низкого роста, чем на самом деле.

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