''Эстетика русалок'' и карго: какие юбки будут в моде весной-летом 2023 и с чем их носить. Фото

Весна и лето – идеальное время, чтобы стилизовать в образе юбку. Не стоит обманывать себя, что этот романтический элемент гардероба можно одевать только в очень теплые дни, ведь некоторые модели защитят от холода не хуже, чем пара джинс.

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Редакторы глянца Elle предложили на выбор 6 стильных вариантов, которые будут на пике популярности в этом году. Удачную юбку для себя могут подобрать как поклонницы выдержанного стиля, так и ценители смелых образов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Макси

Модную индустрию часто бросает в крайности. Так, прошлый год запомнился микромоделями шорт, платьев и юбок, а уже в новом сезоне на пик популярности взойдут максимодели. Они смотрятся романтично и элегантно, поэтому в своем гардеробе точно следует иметь такую юбку.

На низкой посадке

Уже очевидно, что полки магазинов и модные показы заполонили джинсы и брюки на низкой посадке. Модная тенденция коснулась и юбок, поэтому в 2023 году стильно будут смотреться открывающие талию варианты.

Джинсовая

Одежда из денима в новом сезоне – суперхит. Пиджаки, рубашки, платья и, что немаловажно, юбки. Их можно комбинировать с обычной одеждой, а можно соединить с джинсовым верхом.

Карго

OBOZREVATEL уже писал, что на пике популярности весной 2023 года будут штаны карго. А как насчет юбки с большими карманами? Она выглядит не менее стильно и придется по душе любительницам брутального стиля.

С разрезом

Юбка с разрезом – вариант для женщин, которые не боятся своей сексуальности, но не хотят казаться пошлыми. Такая модель будет уместно выглядеть на свидании, вечеринке или светском мероприятии.

"Эстетика русалки"

Неожиданной новинкой в новом сезоне станет юбка с так называемой "эстетикой русалки". По форме она напоминает хвост сказочного персонажа, а особенно смелые красотки могут подыскать еще и модели со стразами, напоминающими чешую.

Ранее OBOZREVATEL писал, что платья с ярким принтом – хит следующего сезона. Цветочный узор, горошек и абстрактные рисунки помогут выделиться из толпы и создать романтический образ.

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